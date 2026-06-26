Zgarnij do 45 Euro na koncie Steam przy zakupie karty MSI GeForce RTX 50 - czas do 30 czerwca

Jeszcze do 30 czerwca 2026 roku trwa promocja MSI SPRING SPECIAL PLUS. Przy zakupie wybranej karty graficznej MSI z serii GeForce RTX 50 kupujący otrzymuje kod doładowujący portfel Steam o wartości do 45 EUR.

Pula nagród jest ograniczona, a oferta kończy się wraz z końcem czerwca lub w momencie wyczerpania kodów - to ostatni moment, by zgarnąć dodatkową korzyść przy rozbudowie swojego PC.

Wybór należy do gracza

Zamiast kodu przypisanego do konkretnego tytułu MSI proponuje doładowanie portfela Steam. Dzięki temu kupujący sam decyduje, w co i kiedy zagra - mona przeznaczyć całą kwotę na jedną premierę, kilka mniejszych produkcji albo dodatki do posiadanych już gier. Karty z serii GeForce RTX 50 zapewniają przy tym płynną rozgrywkę w najwyższej jakości dzięki technologiom NVIDIA, takim jak DLSS 4 z funkcją Multi Frame Generation, ray tracing czy Reflex 2.

Wartość vouchera zależy od modelu karty

do 45 EUR - przy zakupie dowolnej karty z serii GeForce RTX 5070

do 25 EUR - przy zakupie dowolnej karty z serii GeForce RTX 5060 Ti

do 20 EUR - przy zakupie dowolnej karty z serii GeForce RTX 5060

Jak odebrać nagrodę

Załóż konto MSI lub zaloguj się na istniejące w serwisie account.msi.com.

Zarejestruj produkt, wgraj fakturę lub paragon potwierdzający zakup oraz prześlij zdjęcie z numerem seryjnym karty.

Odbierz nagrodę po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez MSI.

Warto pamiętać, że karta musi zostać kupiona w okresie od 7 maja do 30 czerwca 2026 roku (do godziny 17:59) u partnerów handlowych wskazanych na stronie promocji. Rejestracji produktu i odbioru nagrody należy dokonać najpóźniej do 14 lipca 2026 roku, a promocja obejmuje wyłącznie zakupy w autoryzowanych punktach sprzedaży i nie łączy się z innymi akcjami MSI.

Pełna lista biorących udział w promocji modeli, lista punktów sprzedaży oraz regulamin dostępne są na stronie promocji stronie promocji.