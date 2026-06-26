Zgarnij do 45 Euro na koncie Steam przy zakupie karty MSI GeForce RTX 50 - czas do 30 czerwca
Jeszcze do 30 czerwca 2026 roku trwa promocja MSI SPRING SPECIAL PLUS. Przy zakupie wybranej karty graficznej MSI z serii GeForce RTX 50 kupujący otrzymuje kod doładowujący portfel Steam o wartości do 45 EUR.
2026-06-26, 08:36

Jeszcze do 30 czerwca 2026 roku trwa promocja MSI SPRING SPECIAL PLUS. Przy zakupie wybranej karty graficznej MSI z serii GeForce RTX 50 kupujący otrzymuje kod doładowujący portfel Steam o wartości do 45 EUR.  

Pula nagród jest ograniczona, a oferta kończy się wraz z końcem czerwca lub w momencie wyczerpania kodów - to ostatni moment, by zgarnąć dodatkową korzyść przy rozbudowie swojego PC. 

Wybór należy do gracza 

Zamiast kodu przypisanego do konkretnego tytułu MSI proponuje doładowanie portfela Steam. Dzięki temu kupujący sam decyduje, w co i kiedy zagra - mona przeznaczyć całą kwotę na jedną premierę, kilka mniejszych produkcji albo dodatki do posiadanych już gier. Karty z serii GeForce RTX 50 zapewniają przy tym płynną rozgrywkę w najwyższej jakości dzięki technologiom NVIDIA, takim jak DLSS 4 z funkcją Multi Frame Generation, ray tracing czy Reflex 2. 

Wartość vouchera zależy od modelu karty

  • do 45 EUR - przy zakupie dowolnej karty z serii GeForce RTX 5070
  • do 25 EUR - przy zakupie dowolnej karty z serii GeForce RTX 5060 Ti
  • do 20 EUR - przy zakupie dowolnej karty z serii GeForce RTX 5060 

Jak odebrać nagrodę

  • Załóż konto MSI lub zaloguj się na istniejące w serwisie account.msi.com.
  • Zarejestruj produkt, wgraj fakturę lub paragon potwierdzający zakup oraz prześlij zdjęcie z numerem seryjnym karty.
  • Odbierz nagrodę po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez MSI. 

Warto pamiętać, że karta musi zostać kupiona w okresie od 7 maja do 30 czerwca 2026 roku (do godziny 17:59) u partnerów handlowych wskazanych na stronie promocji. Rejestracji produktu i odbioru nagrody należy dokonać najpóźniej do 14 lipca 2026 roku, a promocja obejmuje wyłącznie zakupy w autoryzowanych punktach sprzedaży i nie łączy się z innymi akcjami MSI. 

Pełna lista biorących udział w promocji modeli, lista punktów sprzedaży oraz regulamin dostępne są na stronie promocji stronie promocji.

KONTAKT / AUTOR
Piotr Kała
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Get IT Done Agency
+48 501 088 209
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