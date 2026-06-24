Limitowana edycja na 40-lecie MSI: Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic z ekranem Mini LED 240 Hz już w Polsce
Z okazji 40-lecia marki do Polski trafia jedna z najbardziej ekskluzywnych konstrukcji w historii MSI - laptop Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic (A2WJ-1271PL). Ta wyjątkowa edycja łączy kolekcjonerski design inspirowany konstelacją Smoka z wydajnością należącą do absolutnej czołówki laptopów, prześcigając wiele stacjonarnych stacji roboczych.
2026-06-24, 08:15

Z okazji 40-lecia marki do Polski trafia jedna z najbardziej ekskluzywnych konstrukcji w historii MSI - laptop Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic (A2WJ-1271PL). Ta wyjątkowa edycja łączy kolekcjonerski design inspirowany konstelacją Smoka z wydajnością należącą do absolutnej czołówki laptopów, prześcigając wiele stacjonarnych stacji roboczych.

  

Draco Epic powstał jako jubileuszowe podsumowanie czterech dekad doświadczeń MSI w projektowaniu sprzętu dla graczy i twórców. Każdyegzemplarz trafia do nabywcy jako pełny zestaw kolekcjonerski, a nie sam laptop, co czyni go propozycją równie atrakcyjną dla użytkownika szukającego potężnego zapasu mocy, jak i dla kolekcjonera szukajacego unikalnych sprzętów. 

 Jubileuszowa edycja

 Draco Epic oferuje więcej niż tylko zestaw podzespołów. Motyw smoka został odwzorowany na szkle w pięciowarstwowym procesie sitodruku, co nadaje mu głębię barw i wielowarstwową fakturę. Całość uzupełnia niewidoczny touchpad RGB z precyzyjną nawigacją haptyczną, dzięki której codzienna obsługa jest płynna i efektywna. 

Model trafia do nabywców jako zestaw kolekcjonerski, w którego skład wchodzą: 

  • laptop w edycji Dragon Edition,
  • ekskluzywne opakowanie Premium Color Box,
  • limitowana moneta okolicznościowa,
  • mysz dla graczy,
  • podkładka pod mysz.

Wydajność klasy desktopowej 

Sercem konstrukcji jest procesor Intel Core Ultra 9 290HX Plus z przeprojektowaną architekturą rdzeni P-core i E-core, który przenosi moc znaną z komputerów stacjonarnych do chłodniejszej, cichszej i bardziej energooszczędnej, mobilnej formy. Za grafikę odpowiada układ NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU z 24 GB pamięci GDDR7, wspierany technologią DLSS 4.5 z dynamicznym generowaniem klatek - co przekłada się na wysoką płynność i jakość obrazu nawet w najbardziej wymagających tytułach.

 

Technologia MSI OverBoost pozwala uwolnić do 270 W łącznej mocy CPU i GPU pod ekstremalnym obciążeniem (w trybie Apex Mode przy zasilaniu sieciowym). Za utrzymanie temperatur odpowiada chłodzenie z komorą parową (Vapor Chamber), uzupełnione dedykowaną miedzianą rurką cieplną dla dysków SSD, która pozwala w pełni wykorzystać potencjał PCIe Gen 5.

 Obraz i dźwięk na poziomie kinowym

 18-calowy ekran Mini LED w proporcjach 16:10 i rozdzielczości UHD+ (3840 x 2400) łączy odświeżanie 240 Hz z pełnym pokryciem przestrzeni DCI-P3 i certyfikatem DisplayHDR 1000. W praktyce oznacza to płynny obraz w grach i wierne kolory w pracy nad materiałami wideo czy zdjęciami, bez konieczności sięgania po zewnętrzny monitor. Całości dopełnia system sześciu głośników Dynaudio ze wsparciem Nahimic i Hi-Res Audio, który zapewnia przestrzenny, czysty dźwięk również bez słuchawek.

 

Komfort pracy i gry

 Konfiguracja A2WJ-1271PL stawia na zapas wydajności na lata: 96 GB pamięci DDR5 6400 MHz oraz dwa dyski SSD o łącznej pojemności 4 TB (2 TB PCIe Gen5x4 i 2 TB PCIe Gen4x4), z obsługą technologii Super RAID 5 i prędkością odczytu do 18000 MB/s zapewniają błyskawiczne działanie każdej gry i aplikacji długo po zakupie.

 Za rozbudowę zestawu o monitory i akcesoria odpowiada Thunderbolt 5 o przepustowości do 120 Gb/s oraz złącza na poziomie komputera stacjonarnego. Codzienne pisanie i granie umila mechaniczna klawiatura Cherry MX Ultra-Low Profile, oferująca wyczuwalny skok klawiszy w smukłej obudowie. Dwuczęściowa konstrukcja nakładek i złoty system styków zapewniają satysfakcjonujący, wyczuwalny skok klawiszy i precyzyjną aktywację - docenią to zarówno gracze, jak i osoby dużo pracujące na laptopie. Całość pracuje pod kontrolą systemu Windows 11 Pro.

 Specyfikacja 

  • Ekran: 18”, 16:10, UHD+ 3840 x 2400, Mini LED, IPS-Level, 240 Hz, 100% DCI-P3 (typ.), DisplayHDR 1000
  • Procesor: Intel Core Ultra 9 290HX Plus
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU, 24 GB GDDR7
  • Pamięć: 96 GB DDR5 6400 MHz (2 x 48 GB)
  • Dyski: 2 TB NVMe PCIe Gen5x4 + 2 TB NVMe PCIe Gen4x4
  • Audio: 6 głośników Dynaudio, Nahimic, Hi-Res Audio
  • Łączność: Thunderbolt 5 (do 120 Gb/s), złącza klasy desktopowej
  • Klawiatura: mechaniczna Cherry MX Ultra-Low Profile
  • System: Windows 11 Pro
  • W zestawie kolekcjonerskim: Premium Color Box, limitowana moneta, mysz dla graczy, podkładka pod mysz 

Limitowany MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic (A2WJ-1271PL) jest już dostępny w sprzedaży w Polsce u autoryzowanych partnerów handlowych MSI. Sugerowana cena detaliczna wynosi 29 999 zł. Jest to kwota, która odzwierciedla zarówno topową specyfikację i ogromny zapas mocy, jak i kolekcjonerski, limitowany charakter jubileuszowej edycji.

KONTAKT / AUTOR
Piotr Kała
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