MSI MAESTRO 500 WIRELESS: słuchawki z ANC, baterią na 90 godzin i mikrofonem ENC
MSI wprowadza słuchawki MAESTRO 500 WIRELESS - model z aktywną redukcją hałasu, trybem Transparency, przetwornikami 40 mm (do 40 kHz), mikrofonem z beamformingiem i ENC, potrójnym trybem połączenia (2,4 GHz / Bluetooth 5.4 / 3,5 mm) oraz czasem pracy na baterii sięgającym 90 godzin.
2026-06-17, 10:15

MSI wprowadza słuchawki MAESTRO 500 WIRELESS - model z aktywną redukcją hałasu, trybem Transparency, przetwornikami 40 mm (do 40 kHz), mikrofonem z beamformingiem i ENC, potrójnym trybem połączenia (2,4 GHz / Bluetooth 5.4 / 3,5 mm) oraz czasem pracy na baterii sięgającym 90 godzin. 

  

Urządzenie wpisuje się w segment wielofunkcyjnych słuchawek nausznych, które mają obsługiwać zarówno sesje pracy zdalnej, jak i gry czy codzienną rozrywkę (jak streaming filmów, muzyki).

 Przetworniki i redukcja hałasu

 Przetworniki 40 mm oferują zakres częstotliwości do 40 kHz, co plasuje je w kategorii Hi-Res Audio. Aktywna redukcja hałasu (ANC) działa równolegle z trybem Transparency, który przepuszcza dźwięki otoczenia bez konieczności zdejmowania słuchawek. Brzmienie wspomaga oprogramowanie Nahimic for Headset z obsługą dźwięku 3D.

 Mikrofon: beamforming, ENC i flip-to-mute

 Ukryty mikrofon wyposażono w dwie niezależne technologie poprawy jakości głosu: beamforming (kierunkowe zbieranie dźwięku) oraz Environmental Noise Cancellation (ENC), które razem mają eliminować szumy otoczenia przy jednoczesnym zachowaniu dokładnego przekazywania mowy. Mechanizm flip-to-mute pozwala wyciszać mikrofon przez fizyczne odchylenie ramienia.

  

Łączność i kompatybilność

 MAESTRO 500 WIRELESS obsługuje trzy tryby połączenia: 2,4 GHz (niskie opóźnienie, zalecany do gier i połączeń głosowych), Bluetooth 5.4 (mobilność, płynne przełączanie między urządzeniami) oraz 3,5 mm jack (pasywne połączenie z konsolami lub urządzeniami bez BT). Słuchawki są kompatybilne z PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch i smartfonami.

 Bateria i ładowanie

 Akumulator o pojemności 1000 mAh zapewnia do 90 godzin odtwarzania. Szybkie ładowanie pozwala uzyskać około 6 godzin pracy z zaledwie 5 minut podłączenia do źródła zasilania.

 Specyfikacja w skrócie

  • Przetworniki: 40 mm, zakres częstotliwości do 40 kHz (Hi-Res Audio)
  • Redukcja hałasu: ANC + tryb Transparency
  • Mikrofon: ukryty, beamforming + ENC, flip-to-mute
  • Łączność: 2,4 GHz / Bluetooth 5.4 / 3,5 mm jack
  • Bateria: 1000 mAh, do 90 h odtwarzania
  • Szybkie ładowanie: 5 min ~ 6 h pracy
  • Konstrukcja: składana, obracające się nauszniki
  • Oprogramowanie: Nahimic for Headset (3D Audio)
  • Kompatybilność: PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch, urządzenia mobilne 

Dostępność 

MSI MAESTRO 500 WIRELESS trafi do sprzedaży w autoryzowanych sklepach. Dodatkowe informacje dostępne na stronie producenta: 

https://www.msi.com/Gaming-Gear/MAESTRO-500-WIRELESS

KONTAKT / AUTOR
Piotr Kała
Właściciel
Get IT Done Agency
+48 501 088 209
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