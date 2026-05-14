Limitowana RTX 5080 od MSI: Mandalorian i Grogu na Twojej karcie graficznej
Gracze i fani Gwiezdnych wojen, czas wzmocnić swój zestaw do grania potęgą z odległej galaktyki. MSI z dumą przedstawia limitowaną edycję karty graficznej inspirowaną nadchodzącą produkcją Lucasfilm - filmem „Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu”, który wchodzi do kin 22 maja.
2026-05-14, 12:05

Gracze i fani Gwiezdnych wojen, czas wzmocnić swój zestaw do grania potęgą z odległej galaktyki. MSI z dumą przedstawia limitowaną edycję karty graficznej inspirowaną nadchodzącą produkcją Lucasfilm - filmem „Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu”, który wchodzi do kin 22 maja.

  

Nakład wynosi zaledwie 500 sztuk dostępnych wyłącznie w Europie, co czyni tę kartę wyjątkowym połączeniem topowej wydajności gamingowej z kultowym wzornictwem Star Wars.

 O filmie Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu

 Imperium zostało pokonane, lecz jego dawni dowódcy wciąż stanowią zagrożenie, ukrywając się w zakamarkach galaktyki. Rodząca się Nowa Republika zwraca się o pomoc do legendarnego mandaloriańskiego łowcy nagród Din Djarina (Pedro Pascal) i jego młodego ucznia Grogu.

  • Reżyseria: Jon Favreau
  • Obsada: Pedro Pascal, Sigourney Weaver i inni
  • Producenci: Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Dave Filoni, Ian Bryce
  • Muzyka: Ludwig Göransson (laureat Oscara)

 

Wydajność na galaktycznym poziomie

 Karta wyposażona jest w system chłodzenia TRIO FROZR 4, który zapewnia optymalną temperaturę nawet pod pełnym obciążeniem. Kluczowe elementy układu chłodzenia: 

  • Wentylatory STORMFORCE z łopatkami o teksturze pazurów;
  • Niklowana miedziana podstawa;
  • Technologie optymalizacji przepływu powietrza: Wave Curved 4.0 i Air Antegrade Fin 2.0 

Całość pracuje cicho i efektywnie, a dynamiczne podświetlenie RGB dopełnia estetykę inspirowaną uniwersum Star Wars. 

Elementy kolekcjonerskie 

  • Wykończenie inspirowane Mandalorianinem: Szczotkowany metal nawiązujący do ikonicznej zbroi Din Djarina – surowy charakter klasy premium.
  • Wspornik VGA z Grogu: Do każdej karty dołączona jest podpórka z figurką Grogu – funkcjonalna i kolekcjonerska zarazem.
  • Magnetyczny backplate z wymiennymi panelami: Użytkownik wybiera jeden z czterech motywów: Hełm Mandalorianina, Grogu, Godło Nowej Republiki, Emblemat pozostałości Imperium. 

To pełna personalizacja i możliwość opowiedzenia się po wybranej stronie sagi.

 

 Ekskluzywnie dla Europy 

MSI GeForce RTX 5080 16G The Mandalorian and Grogu Edition OC to pozycja obowiązkowa zarówno dla kolekcjonerów, jak i graczy szukających sprzętu, który wyróżnia się z tłumu. Bez względu na to, czy grasz w rozdzielczości 4K, czy streamujesz - ta karta podniesie Twój setup na wyższy poziom, pokazując moc technologii DLSS 4.5. 

Karty dostępne do zakupienia w Media Expert i oficjalnym sklepie MSI.

KONTAKT / AUTOR
Piotr Kała
Właściciel
Get IT Done Agency
+48 501 088 209
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
MSI
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.