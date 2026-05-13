Kup monitor MSI QD-OLED i zgarnij doładowanie na Steam
MSI uruchamia nową edycję „Visuals Built for Victory” - programu, w którym zakup gamingowego monitora QD-OLED nagradzany jest kodem doładowującym portfel Steam o wartości nawet 100 USD.
2026-05-13, 09:12

MSI uruchamia nową edycję „Visuals Built for Victory” - programu, w którym zakup gamingowego monitora QD-OLED nagradzany jest kodem doładowującym portfel Steam o wartości nawet 100 USD. 

  

Akcja obowiązuje do 30 czerwca 2026 r. lub do wyczerpania puli kodów promocyjnych.

 Jak wziąć udział w promocji?

 Posiadasz lub kupujesz kwalifikujący się produkt MSI (laptop, kartę graficzną, płytę główną lub inne urządzenie objęte regulaminem).

  • Dokupujesz gamingowy monitor MSI z serii QD-OLED objęty promocją w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2026 r.
  • Rejestrujesz zakup przez MSI Member Center i odbierasz kod Steam - o wartości 50 lub 100 USD, w zależności od modelu monitora. 

Monitory objęte promocją  

Wszystkie monitory objęte promocją należą do rodziny MSI MPG QD-OLED i gwarantują kod Steam o wartości 100 USD. Wyróżnione modele to m.in.: 

  • MPG 491CQPX QD-OLED - 49", panoramiczny, dla entuzjastów długiego grania;
  • MPG 341CQR QD-OLED X36 - 34", panel QD-OLED 5. generacji z technologią DarkArmor;
  • MPG 322URX QD-OLED - 32", 4K, czas reakcji 0,03 ms, 240 Hz, DisplayHDR True Black 400;
  • MPG 271QR QD-OLED X50 - 27", 500 Hz, czas reakcji 0,03 ms, ClearMR 21000, DisplayHDR True Black 500;
  • MPG 272URX QD-OLED, MPG 321URX QD-OLED oraz kolejne modele z pełnej listy kwalifikujących się urządzeń 

Pełna lista kwalifikujących się monitorów dostępna jest na stronie promocji.  

Dlaczego QD-OLED? 

Monitory MSI z matrycami QD-OLED to odpowiedź na najwyższe wymagania graczy i twórców treści. Oto ich kluczowe zalety: 

  • Technologia QD Premium Colors zapewnia dokładność odwzorowania Delta E≤2, pełną gamę barw i głębię, której nie oferują klasyczne matryce;
  • Zgodność z True Black 500 oznacza absolutną czernień i idewalny kontrast;
  • Odświeżanie do 500 Hz i czas reakcji 0,03 ms GtG eliminują rozmycie ruchu i efekt rozdzierania obrazu;
  • OLED Care 3.0 z czujnikiem AI - inteligentna ochrona matrycy przed wypaleniem, automatyczna regulacja jasności oraz wykrywanie obecności użytkownika;
  • 3-letnia gwarancja na wypalenie panelu. 

Kwalifikujące się monitory MSI QD-OLED są dostępne u polskich partnerów handlowych: Komputronik, Euro RTV AGD, X-KOM, Morele.net, oraz w oficjalnym sklepie MSI.

KONTAKT / AUTOR
Piotr Kała
Właściciel
Get IT Done Agency
+48 501 088 209
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
MSI
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.