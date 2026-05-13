Kup monitor MSI QD-OLED i zgarnij doładowanie na Steam

MSI uruchamia nową edycję „Visuals Built for Victory” - programu, w którym zakup gamingowego monitora QD-OLED nagradzany jest kodem doładowującym portfel Steam o wartości nawet 100 USD.

Akcja obowiązuje do 30 czerwca 2026 r. lub do wyczerpania puli kodów promocyjnych.

Jak wziąć udział w promocji?

Posiadasz lub kupujesz kwalifikujący się produkt MSI (laptop, kartę graficzną, płytę główną lub inne urządzenie objęte regulaminem).

Dokupujesz gamingowy monitor MSI z serii QD-OLED objęty promocją w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2026 r.

Rejestrujesz zakup przez MSI Member Center i odbierasz kod Steam - o wartości 50 lub 100 USD, w zależności od modelu monitora.

Monitory objęte promocją

Wszystkie monitory objęte promocją należą do rodziny MSI MPG QD-OLED i gwarantują kod Steam o wartości 100 USD. Wyróżnione modele to m.in.:

MPG 491CQPX QD-OLED - 49", panoramiczny, dla entuzjastów długiego grania;

MPG 341CQR QD-OLED X36 - 34", panel QD-OLED 5. generacji z technologią DarkArmor;

MPG 322URX QD-OLED - 32", 4K, czas reakcji 0,03 ms, 240 Hz, DisplayHDR True Black 400;

MPG 271QR QD-OLED X50 - 27", 500 Hz, czas reakcji 0,03 ms, ClearMR 21000, DisplayHDR True Black 500;

MPG 272URX QD-OLED, MPG 321URX QD-OLED oraz kolejne modele z pełnej listy kwalifikujących się urządzeń

Pełna lista kwalifikujących się monitorów dostępna jest na stronie promocji.

Dlaczego QD-OLED?

Monitory MSI z matrycami QD-OLED to odpowiedź na najwyższe wymagania graczy i twórców treści. Oto ich kluczowe zalety:

Technologia QD Premium Colors zapewnia dokładność odwzorowania Delta E≤2, pełną gamę barw i głębię, której nie oferują klasyczne matryce;

Zgodność z True Black 500 oznacza absolutną czernień i idewalny kontrast;

Odświeżanie do 500 Hz i czas reakcji 0,03 ms GtG eliminują rozmycie ruchu i efekt rozdzierania obrazu;

OLED Care 3.0 z czujnikiem AI - inteligentna ochrona matrycy przed wypaleniem, automatyczna regulacja jasności oraz wykrywanie obecności użytkownika;

3-letnia gwarancja na wypalenie panelu.

Kwalifikujące się monitory MSI QD-OLED są dostępne u polskich partnerów handlowych: Komputronik, Euro RTV AGD, X-KOM, Morele.net, oraz w oficjalnym sklepie MSI.