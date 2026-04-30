MSI uruchamia „Tryb Wakacje: ON” - letni sezon gamingowy startuje 30 kwietnia
Gracze, którzy nie zamierzają rezygnować z grania tylko dlatego, że wyjeżdżają na urlop, mogą liczyć na wsparcie MSI. Od 30 kwietnia do 2 sierpnia 2026 r. marka pokazuje, że prawdziwy setup gamingowy można zabrać wszędzie i nagradza za to atrakcyjnymi nagrodami o łącznej wartości przekraczającej 31000 zł.
2026-04-30, 11:34

Lato zatrzymuje tylko tych bez odpowiedniego sprzętu

 Sezon urlopowy od dawna nie jest przeszkodą dla mobilnego grania. Laptopy, przenośne monitory i dedykowane akcesoria tworzą razem kompletny wakacyjny zestaw, gotowy do działania w apartamencie, na balkonie czy nad jeziorem. MSI chce to pokazać możliwie konkretnie: przez sprzęt, przez miejsca i przez osoby, które już tak grają.

 Do udziału w konkursie wystarczą trzy kroki: 

  1. Kup wybrany sprzęt MSI w czasie trwania kampanii
  2. Zarejestruj zakup na stronie konkursowej;
  3. Odpowiedz na pytanie konkursowe: „Włącz tryb wakacje: ON i opisz, gdzie zabierzesz swój sprzęt MSI oraz jak spędzisz z nim wakacyjne chwile.” 

Nagrody główne: 

  • Voucher na wakacje o wartości 10000 zł do wykorzystania na wakacje.pl
  • Rok darmowej pizzy w Pizza Hut (nagroda o szacowanej wartości 15330 zł) 

Nagrody dodatkowe: 

  • 300 voucherów KFC na kanapkę Zinger 

Partnerzy  

Kampania realizowana jest we współpracy z trzema partnerami:

  • wakacje.pl
  • Pizza Hut
  • KFC
