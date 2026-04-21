MSI nagradza swoich użytkowników - podziel się opinią i zgarnij nawet 150 euro na gry
MSI uruchomiło kolejną edycję programu lojalnościowego Shout Out for MSI, który łączy zakup komponentów komputerowych z nagrodą finansową dla klientów. Akcja trwa od 10 kwietnia do 30 czerwca 2026 roku lub do wyczerpania puli nagród.
2026-04-21, 10:31

Zasada jest prosta: im więcej produktów MSI, tym większa nagroda

 Uczestnicy, którzy zakupią kwalifikujące się produkty MSI i opublikują recenzje na stronie sprzedawcy lub wskazanej platformie, otrzymują cyfrowe doładowanie do platformy Games Planet o wartości do 150 euro (warunkiem skorzystania z promocji jest to, że każdy z produktów w zestawie musi pochodzić z innej linii produktowej MSI): 

  • 2 produkty: 50 € na Games Planet
  • 3 produkty: 80 € na Games Planet
  • 4 lub więcej produktów: 150 € na Games Planet 

Jakie produkty biorą udział w promocji? 

Akcja obejmuje szerokie portfolio podzespołów z serii MEG i MPG: 

  • Płyty główne - m.in. MEG X870E GODLIKE MAX, MPG X870E CARBON WIFI (AMD) oraz MEG Z890 GODLIKE, MPG Z890 CARBON WIFI (Intel);
  • Obudowy PC - m.in. MEG MAESTRO 700L PZ, MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ, MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW;
  • Chłodzenie cieczą - MPG CORELIQUID P13 360 (wersja standardowa i biała);
  • Zasilacze - seria MEG i MPG z certyfikatem PCIe 5.0, m.in. MEG Ai1600T PCIE5, MPG Ai1300TS PCIE5, MPG A1000GS PCIE5 

Pełna lista kwalifikujących się modeli dostępna jest na stronie promocji.  

Jak wziąć udział? 

  1. Kup produkty MSI u autoryzowanego sprzedawcy;
  2. Zarejestruj produkty na koncie MSI Member Center (account.msi.com);.
  3. Opublikuj recenzję każdego produktu na stronie sprzedawcy lub wskazanej platformie;
  4. Prześlij link do recenzji oraz zdjęcie naklejki z numerem seryjnym produktu przez profil MSI;    
  5. Po weryfikacji (do 14 dni roboczych) nagroda zostanie wysłana na podany adres e-mail.
KONTAKT / AUTOR
Piotr Kała
Właściciel
Get IT Done Agency
+48 501 088 209
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
MSI
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.