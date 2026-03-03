MSI wkracza do Azeroth - karty graficzne RTX 5070 w legendarnych edycjach World of Warcraft: Midnight

Edycje VOID EDITION OC i LIGHT EDITION OC to połączenie najwyższej klasy wydajności GPU z unikalnym wzornictwem wprost z Azeroth. Karty dostępne są w dwóch odrębnych stylizacjach odzwierciedlających konflikty rządzące światem kultowego MMO.

Dwie edycje, jedna legenda

Projekt VOID EDITION inspirowany jest mroczną stroną Azeroth. Wyraźne, ostre linie i warstwowe podświetlenie prześwitujące przez matowe powierzchnie zadowolą każdego fana. LIGHT EDITION czerpie za to z jasnego dziedzictwa tej fantastycznej krainy. Ozdobne wzory i oświetlenie idealnie dopasowuje się do powierzchni karty.

Wydajność nowej ery

Obie edycje bazują na architekturze NVIDIA GeForce RTX™ 5070 z 6144 rdzeniami CUDA i 12 GB pamięci GDDR7 o szybkości 28 Gbps. Dzięki magistrali 192-bit i interfejsowi PCI Express Gen 5 x16 karty zapewniają płynne doświadczenia w grach AAA, w tym w World of Warcraft: Midnight. Wersja OC działa z zegarem Extreme Performance na poziomie 2625 MHz oraz boostem 2610 MHz. Przy poborze mocy 250 W i rekomendowanym zasilaczu 650 W karty oferują świetną relację wydajności do zużycia energii.

Specyfikacja techniczna

GPU: NVIDIA GeForce RTX™ 5070

Pamięć: 12 GB GDDR7

Szybkość pamięci: 28 Gbps

Magistrala pamięci: 192-bit

Rdzenie CUDA: 6144 jednostki

Takt Extreme Performance (OC): 2625 MHz

Takt Boost (OC): 2610 MHz

Interfejs: PCI Express Gen 5 x16

Wyjścia wideo: 3x DisplayPort 2.1b + 1x HDMI 2.1b

Pobór mocy: 250 W

Złącze zasilania: 16-pin x1

Rekomendowany zasilacz: 650 W

Wymiary karty: 338 x 140 x 50 mm

Masa karty: 1187 g

Modele: G507012WMVEC (Void) / G507012WMLEC (Light)

Chłodzenie TRI FROZR 4 - gwarantowana cisza i chłód

System chłodzenia TRI FROZR 4 zaprojektowano z myślą o maksymalnym odprowadzeniu ciepła przy minimalnym poziomie hałasu. Każdy jego element ma konkretny wpływ na temperaturę i komfort pracy:

Wentylatory STORMFORCE FAN: siedem łopat zapewnia optymalny przepływ powietrza przy minimalnym hałasie

Niklowana podstawa miedziana: błyskawicznie przejmuje ciepło z GPU i pamięci, zapewniając szybki transport termiczny

Core Pipes z kwadratowym przekrojem: maksymalizują kontakt z podstawą GPU dla optymalnego zarządzania cieplnego

WAVE CURVED 4.0: faliste krawędzie wzmacniają przepływ powietrza przez radiator

AIR ANTEGRADE FIN 2.0: nacięcia w kształcie litery V optymalizują efektywność przepływu

ZERO FROZR: wentylatory automatycznie zatrzymują się przy niskim obciążeniu, eliminując hałas podczas pracy biurowej

Trwałość komponentów

Karty wyposażone są w moduły zasilania DrMOS, które zapewniają wysoką sprawność energetyczną przy niskich stratach mocy i precyzyjnej kontroli napięcia. Dodatkowe bezpieczniki w niestandardowym PCB tworzą warstwy ochrony przed uszkodzeniami elektrycznymi.

Metalowy backplate z podkładkami termicznymi wzmacnia konstrukcję karty i aktywnie uczestniczy w odprowadzaniu ciepła. Załączaną podstawkę (Bundle Stand) można także przymocować do obudowy komputera, by stabilizować kartę pod własnym ciężarem.

Akcesoria w zestawie

Kabel przejściowy 16-pin do 2x 8-pin: umożliwia podłączenie do starszych zasilaczy ATX

Metalowa podstawka podpora (Bundle Stand): stabilizuje kartę wewnątrz obudowy PC

Naklejka World of Warcraft: Midnight: kolekcjonerski dodatek dla fanów

Ekskluzywne pudełko Void / Light Edition: zaprojektowane jako element kolekcji

Oprogramowanie

Karty obsługiwane są przez ekosystem oprogramowania MSI: MSI Center do monitorowania parametrów pracy i zarządzania podświetleniem LEDoraz legendarny MSI Afterburner - jedno z najpopularniejszych narzędzi do overclockingu na rynku.