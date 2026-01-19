Monitory gamingowe MSI QD-OLED z bonusem - odbierz do 100 dolarów na Steam
MSI, światowy lider w dziedzinie sprzętu gamingowego i technologii, ogłasza limitowaną promocję skierowaną do graczy. Przy zakupie wybranych monitorów z serii MPG i MAG wyposażonych w matryce QD-OLED, uczestnicy mogą otrzymać kod o wartości do 100 USD, którym doładują swój portfel Steam.
2026-01-19, 14:22

Technologia zaprojektowana pod zwycięstwa

 Monitory MSI z matrycami QD-OLED to propozycja dla wymagających graczy, którzy akceptują tylko najwyższą jakość. Technologia QD-OLED łączy w sobie wszystko, czego potrzeba do dominacji w rozgrywce: 

  • Głęboka, prawdziwa czerń - nieosiągalna dla tradycyjnych paneli, zapewniająca doskonały kontrast także w mrocznych sceneriach gier;
  • Ultrapłynny obraz - błyskawiczne czasy reakcji i wysokie odświeżanie pozwalają śledzić każdy ruch przeciwnika z chirurgiczną precyzją;
  • Żywe, nasycone kolory - szeroka paleta barw oddaje gry dokładnie tak, jak chcieli tego ich twórcy.

 W dynamicznych starciach, gdzie o zwycięstwie decydują ułamki sekund, technologia QD-OLED daje realną przewagę, pozwalając szybciej dostrzec zagrożenie i natychmiast zareagować.

Jak odebrać nagrodę? Oto trzy proste kroki

  • Krok 1. Sprawdź, czy się kwalifikujesz: Użytkownicy MSI lub nowi klienci, którzy posiadają lub kupią kwalifikujący się produkt MSI w okresie promocji, mogą z niej skorzystać.
  • Krok 2. Kup kwalifikujący się produkt: Dokup monitor gamingowy z kwalifikującej się serii MSI QD-OLED w okresie trwania promocji.
  • Krok 3. Odbierz nagrodę: Prześlij szczegóły produktu przez MSI Member Center, aby odebrać darmowy kod Steam o wartości do 100 USD.

 Szczegółowe informacje o promocji, lista objętych nią modeli oraz instrukcja krok po kroku dostępne są na stronie: https://pl.msi.com/Promotion/visuals-built-for-victory

KONTAKT / AUTOR
Piotr Kała
Właściciel
Get IT Done Agency
+48 501 088 209
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
MSI
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.