Monitory gamingowe MSI QD-OLED z bonusem - odbierz do 100 dolarów na Steam

Technologia zaprojektowana pod zwycięstwa

Monitory MSI z matrycami QD-OLED to propozycja dla wymagających graczy, którzy akceptują tylko najwyższą jakość. Technologia QD-OLED łączy w sobie wszystko, czego potrzeba do dominacji w rozgrywce:

Głęboka, prawdziwa czerń - nieosiągalna dla tradycyjnych paneli, zapewniająca doskonały kontrast także w mrocznych sceneriach gier;

- nieosiągalna dla tradycyjnych paneli, zapewniająca doskonały kontrast także w mrocznych sceneriach gier; Ultrapłynny obraz - błyskawiczne czasy reakcji i wysokie odświeżanie pozwalają śledzić każdy ruch przeciwnika z chirurgiczną precyzją;

- błyskawiczne czasy reakcji i wysokie odświeżanie pozwalają śledzić każdy ruch przeciwnika z chirurgiczną precyzją; Żywe, nasycone kolory - szeroka paleta barw oddaje gry dokładnie tak, jak chcieli tego ich twórcy.

W dynamicznych starciach, gdzie o zwycięstwie decydują ułamki sekund, technologia QD-OLED daje realną przewagę, pozwalając szybciej dostrzec zagrożenie i natychmiast zareagować.

Jak odebrać nagrodę? Oto trzy proste kroki

Krok 1. Sprawdź, czy się kwalifikujesz : Użytkownicy MSI lub nowi klienci, którzy posiadają lub kupią kwalifikujący się produkt MSI w okresie promocji, mogą z niej skorzystać.

: Użytkownicy MSI lub nowi klienci, którzy posiadają lub kupią kwalifikujący się produkt MSI w okresie promocji, mogą z niej skorzystać. Krok 2. Kup kwalifikujący się produkt : Dokup monitor gamingowy z kwalifikującej się serii MSI QD-OLED w okresie trwania promocji.

: Dokup monitor gamingowy z kwalifikującej się serii MSI QD-OLED w okresie trwania promocji. Krok 3. Odbierz nagrodę: Prześlij szczegóły produktu przez MSI Member Center, aby odebrać darmowy kod Steam o wartości do 100 USD.

Szczegółowe informacje o promocji, lista objętych nią modeli oraz instrukcja krok po kroku dostępne są na stronie: https://pl.msi.com/Promotion/visuals-built-for-victory