Monitory gamingowe MSI QD-OLED z bonusem - odbierz do 100 dolarów na Steam
MSI, światowy lider w dziedzinie sprzętu gamingowego i technologii, ogłasza limitowaną promocję skierowaną do graczy. Przy zakupie wybranych monitorów z serii MPG i MAG wyposażonych w matryce QD-OLED, uczestnicy mogą otrzymać kod o wartości do 100 USD, którym doładują swój portfel Steam.
2026-01-19, 14:22
Technologia zaprojektowana pod zwycięstwa
Monitory MSI z matrycami QD-OLED to propozycja dla wymagających graczy, którzy akceptują tylko najwyższą jakość. Technologia QD-OLED łączy w sobie wszystko, czego potrzeba do dominacji w rozgrywce:
- Głęboka, prawdziwa czerń - nieosiągalna dla tradycyjnych paneli, zapewniająca doskonały kontrast także w mrocznych sceneriach gier;
- Ultrapłynny obraz - błyskawiczne czasy reakcji i wysokie odświeżanie pozwalają śledzić każdy ruch przeciwnika z chirurgiczną precyzją;
- Żywe, nasycone kolory - szeroka paleta barw oddaje gry dokładnie tak, jak chcieli tego ich twórcy.
W dynamicznych starciach, gdzie o zwycięstwie decydują ułamki sekund, technologia QD-OLED daje realną przewagę, pozwalając szybciej dostrzec zagrożenie i natychmiast zareagować.
Jak odebrać nagrodę? Oto trzy proste kroki
- Krok 1. Sprawdź, czy się kwalifikujesz: Użytkownicy MSI lub nowi klienci, którzy posiadają lub kupią kwalifikujący się produkt MSI w okresie promocji, mogą z niej skorzystać.
- Krok 2. Kup kwalifikujący się produkt: Dokup monitor gamingowy z kwalifikującej się serii MSI QD-OLED w okresie trwania promocji.
- Krok 3. Odbierz nagrodę: Prześlij szczegóły produktu przez MSI Member Center, aby odebrać darmowy kod Steam o wartości do 100 USD.
Szczegółowe informacje o promocji, lista objętych nią modeli oraz instrukcja krok po kroku dostępne są na stronie: https://pl.msi.com/Promotion/visuals-built-for-victory
