MSI prezentuje na CES 2026 całkowicie nowe laptopy z serii Prestige, Raider, Stealth i Crosshair

Debiutuje w zupełnie nowym designe, z łagodniejszymi, bardziej zaokrąglonymi kształtami i dopracowanymi detalami, które podnoszą jej prestiżowy charakter. Dzięki najnowszym procesorom Intel Core Ultra Series 3, seria Prestige łączy elegancką lekką konstrukcję z nowoczesną wydajnością, redefiniując doświadczenie pracy z laptopem biznesowym.

MSI zaprezentowało również nową generację laptopów gamingowych, w tym serie Raider, Stealth i Crosshair - każda została zaprojektowana od podstaw z nową obudową, ulepszonym systemem chłodzenia oraz dopracowanym układem portów. Odświeżone modele wyposażono w karty graficzne NVIDIA® GeForce RTX™, oferując graczom topową wydajność w ich ulubionych tytułach.

Wśród ujawnionych modeli szczególnie wyróżnia się Stealth 16 AI+, który dzięki wyjątkowemu połączeniu mobilności i mocy zdobył prestiżową nagrodę CES Innovation Award w bardzo konkurencyjnej kategorii Computer Hardware & Components. To wyróżnienie potwierdza, że seria Stealth należy do najbardziej zaawansowanych cienkich i lekkich laptopów o wysokiej wydajności dostępnych obecnie na rynku.

Aby jeszcze bardziej upowszechnić dostęp do laptopów nowej generacji, MSI zaprezentowało także serię Modern S, wyposażoną w procesory Intel Core Ultra Series 3. Zaprojektowana z myślą o mobilności i codziennej wszechstronności, łączy wysoką wydajność z eleganckim designem, trafiając do szerokiego grona użytkowników.

Na koniec MSI zostawiło Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition, czyli specjalną edycję popularnej konsoli przenośnej dla graczy. Wersja ta wyróżnia się lodowo-niebieskim wykończeniem z chłodnymi tonami na zakrzywionej obudowie, łącząc e-sportową stylistykę z wyrazistym, gamingowym charakterem.

Całkowicie nowa seria Prestige: smuklejsze konstrukcje, łagodniejsze linie i design bardziej premium - wewnątrz i na zewnątrz

Podczas targów CES 2026 firma MSI zaprezentowała zupełnie nowe modele Prestige 14 i Prestige 16 - luksusowe laptopy do pracy i zastosowań biznesowych, stworzone z myślą o profesjonalistach oczekujących najwyższej wydajności, mobilności i wzornictwa. W porównaniu do poprzedników nowe modele Prestige są wyraźnie smuklejsze, otrzymały bardziej zaokrągloną, nowoczesną sylwetkę i zostały wykonane w całości z aluminium, co zapewnia lepsze wrażenia z użytkowania. Prestige 14 waży zaledwie 1,32 kg, co oznacza redukcję masy o 22% względem poprzedniej generacji, natomiast Prestige 16 pozostaje liderem w swojej klasie, ważąc jedynie 1,59 kg.

Napędzana najnowszymi procesorami Intel Core Ultra Series 3, seria Prestige oferuje wysoką wydajność, nową generację grafiki oraz wsparcie dla AI. W połączeniu z akumulatorem o pojemności 81 Wh laptopy te umożliwiają nawet ponad 30 godzin odtwarzania wideo w rozdzielczości 1080p, zapewniając prawdziwą, wielodniową produktywność. Zintegrowana grafika Intel Arc B390 zapewnia zaś wyraźny skok wydajności wizualnej, umożliwiając pracę kreatywną, a nawet uruchamianie gier AAA w podróży. Za utrzymanie pełnej wydajności odpowiada zaawansowany układ chłodzenia z komorą parową, dwoma wentylatorami oraz konstrukcją Intra Flow, który pozwala zachować poziom hałasu poniżej 30 dBA.

Model Prestige 16 Flip oferuje tę samą wysoką wydajność i smukłą konstrukcję co klasyczne wersje, wzbogaconą o elastyczność formatu 2-w-1 oraz dotykowe ekrany z obsługą rysika, idealne dla użytkowników preferujących bezpośrednią interakcję lub pracę piórem.

Seria Prestige Flip jest dostarczana z autorskim rysikiem MSI Nano Pen, wyznaczając nowy standard mobilnej produktywności. Sprytnie zaprojektowany slot na spodzie laptopa umożliwia stały dostęp do rysika i jego bezpieczne przechowywanie. MSI Nano Pen ładuje się podczas przechowywania i już 15 sekund ładowania wystarcza na około 45 minut pracy, a pełne naładowanie zajmuje zaledwie 30 sekund. W ramach współpracy MSI z firmą Microsoft, MSI Nano Pen oferuje także funkcję Copilot „naciśnij i mów” - po wciśnięciu obu przycisków użytkownik może aktywować sterowanie głosowe Copilot, umożliwiając bardziej naturalną interakcję w podróży.

Wśród innych wyróżniających się cech znajdziemy nowy Action Touchpad, czyli o 53% większy gładzik z konfigurowalnymi strefami gestów zapewniającymi intuicyjne sterowanie, a także zabezpieczenia klasy korporacyjnej, obejmujące TPM 2.0, Windows Hello z czytnikiem linii papilarnych i rozpoznawaniem twarzy, a także Smart Guard z automatyczną blokadą opartą na obecności użytkownika. Całości dopełnia znakomity wyświetlacz OLED 2.8K 120 Hz z obsługą VRR i certyfikatem DisplayHDR True Black 1000, oferujący niezwykle płynny i realistyczny obraz.

Łącząc wydajność, mobilność i najwyższą jakość wykonania w idealnych proporcjach, nowy model Prestige 16 na nowo definiuje oczekiwania wobec nowoczesnego laptopa biznesowego.

Całkowicie nowy Prestige 13 AI+: gdy moc spotyka bezkonkurencyjną mobilność

Znany ze swojej ultralekkiej konstrukcji Prestige 13 AI+ stał się jeszcze lżejszy i waży teraz zaledwie 899 gramów, co czyni go najlżejszym na świecie 13-calowym laptopem wykonanym ze stopu magnezu i aluminium. Tu chodzi jednak o coś więcej niż tylko kwestię wagi, bo zastosowany procesor Intel Core Ultra Series 3 zapewnia wyraźny skok wydajności, dzięki czemu nowy Prestige 13 idealnie łączy mobilność i moc obliczeniową.

Wyposażony w zabezpieczenia klasy korporacyjnej oraz wydajność na profesjonalnym poziomie, laptop został zaprojektowany z myślą o użytkownikach biznesowych, którzy nie uznają kompromisów, niezależnie od tego, czy pracują w biurze, w podróży, czy gdziekolwiek indziej.

Całkowicie nowe laptopy Modern 14S i 16S: design premium dla szerszego grona użytkowników

Nowy model Modern 16S AI+ debiutuje w odświeżonej odsłonie, z większym wykorzystaniem metalowych elementów oraz łagodniejszymi, bardziej zaokrąglonymi liniami, które nadają mu bardziej prestiżowy wygląd i charakter. Nowa stylistyka nie tylko podnosi estetykę codziennego użytkowania, ale także podkreśla zaangażowanie MSI w oferowanie wysokiej jakości wykonania w przystępnej formie dla szerszego grona odbiorców.

Seria Modern S napędzana jest najnowszymi procesorami Intel Core Ultra Series 3 i wyposażona w dwa sloty pamięci RAM w ramach całej linii, co zapewnia solidną wydajność oraz elastyczne możliwości rozbudowy. Pod względem łączności użytkownicy otrzymują bogaty zestaw portów, obejmujący USB-A, USB-C (z obsługą DP i PD), HDMI, RJ-45 LAN oraz czytnik kart Micro SD.

Pomimo wprowadzonych ulepszeń, seria Modern S pozostaje wyjątkowo mobilna. Aluminiowa obudowa o grubości zaledwie 11,1 mm oraz masa zaczynająca się od 1,3 kg (Modern 14S w wersji OLED) sprawiają, że laptopy te oferują znakomitą mobilność i efektywność dla użytkowników będących w ciągłym ruchu.

Całkowicie nowe modele Raider 16 Max HX i Raider 16 HX: maksymalna wydajność laptopów gamingowych w bardziej kompaktowej obudowie

Seria Raider, znana z przesuwania granic wydajności w grach, ponownie podnosi poprzeczkę dzięki modelowi Raider 16 Max HX - teraz oferując rekordową moc w bardziej zwartej konstrukcji.

Nie daj się zwieść jego rozmiarom. Raider 16 Max HX to pierwszy na świecie laptop gamingowy zdolny dostarczyć aż 300 W całkowitej mocy systemu. Pod pełnym obciążeniem do kart graficznych RTX 5090 lub 5080 trafia 175 W, podczas gdy procesor Intel Core Ultra 200HX otrzymuje 125 W, co czyni go najpotężniejszym laptopem gamingowym na świecie.

Aby ujarzmić tę ogromną moc, MSI wyposażyło Raider 16 Max HX w nowy system chłodzenia Cooler Boost Trinity z technologią Intra Flow, obejmujący trzy wentylatory, sześć rur cieplnych, pięć wylotów powietrza oraz fazowo-przemienne pasty termoprzewodzące. Niezależnie od tego, czy grasz, tworzysz treści czy stosujesz multitasking na pełnych obrotach, laptop pozostaje chłodny i cichy, a hałas wentylatorów jest skutecznie kontrolowany nawet przy ekstremalnym obciążeniu.

MSI zadbało również o łatwość rozbudowy, umieszczając unikalny panel dostępu od spodu, który pozwala szybko rozszerzyć pamięć RAM i przestrzeń dyskową bez demontażu całej pokrywy. Obsługa pamięci DDR5 i dysków SSD PCIe Gen5 gwarantuje błyskawiczną reakcję systemu i gotowość na wymagania kolejnej generacji gier i aplikacji.

Dla spektakularnych wrażeń wizualnych Raider 16 Max HX wyposażono w wyświetlacz OLED 2.5K o odświeżaniu 240 Hz, certyfikowany VESA DisplayHDR True Black 1000 oraz SGS Low Blue Light. To idealne rozwiązanie zarówno do gier AAA, jak i wymagających projektów kreatywnych, zapewniające najwyższą płynność i jakość obrazu.

Stealth 16 AI+: moc spotyka mobilność w eleganckim wydaniu

Seria Stealth od zawsze łączyła wysoką wydajność z lekką i smukłą konstrukcją, a nowy Stealth 16 AI+ wynosi tę formułę na wyższy poziom. Mierząc zaledwie 16,6 mm grubości i ważąc poniżej 2 kg, laptop ten zdobył nagrodę CES Innovation, a jego elegancka głęboka szarość i w pełni aluminiowa obudowa emanują profesjonalizmem i mocą. Dzięki pojemnej baterii 90 Wh sprzęt wspiera produktywność przez cały dzień, niezależnie od tego, czy pracujesz, czy grasz.

Mimo smukłej sylwetki Stealth 16 AI+ oferuje więcej mocy niż poprzednia generacja. Dzięki ulepszonemu systemowi chłodzenia Cooler Boost z Intra Flow i wielokierunkowym wylotem powietrza, karta graficzna RTX 50 otrzymuje do 20 W więcej energii, co przekłada się na lepszą wydajność przy zadaniach kreatywnych, grach i wymagającym multitaskingu, a wszystko przy zachowaniu niskiej temperatury i komfortu pracy.

Nie ma też mowy o kompromisach w kwestii łączności. Użytkownicy otrzymują dwa porty USB-A, dwa Thunderbolt 4, HDMI 2.1 oraz RJ-45 LAN, co zapewnia pełną elastyczność zarówno przy pracy stacjonarnej, jak i w podróży.

Dla tych, którzy chcą mieć możliwość rozbudowy, Stealth 16 AI+ oferuje dwa sloty na pamięć RAM i SSD, łącząc mobilność z łatwością modernizacji i gotowością na przyszłość.

Crosshair 16 Max HX i Crosshair 16 HX: odważny design, większa moc, stworzony do walki

Nowa seria Crosshair znów podnosi poprzeczkę. Napędzana jest najnowszymi procesorami Intel Core Ultra 200HX i kartami graficznymi NVIDIA® GeForce RTX™ 50, oferując wszystko, czego oczekują entuzjaści gier. Dzięki unikalnemu systemowi chłodzenia Cooler Boost i czterem wylotom powietrza laptop dostarcza aż 200 W całkowitej mocy systemu, czyli o 30 W więcej niż poprzednia generacja, co czyni go najpotężniejszą propozycją w swojej klasie.

Gracze mogą w pełni wykorzystać tę wydajność dzięki opcjonalnemu wyświetlaczowi QHD+ 165 Hz OLED, zapewniającemu niezwykle ostry obraz i płynną rozgrywkę, idealną zarówno do gier rywalizacyjnych, jak i immersyjnych tytułów.

Nowy układ portów zwiększa z kolei wygodę użytkowania. Do dyspozycji mamy trzy USB-A, dwa USB-C (w tym Thunderbolt 4) oraz przesunięte porty HDMI i RJ-45 LAN z tyłu, co ułatwia porządkowanie kabli i konfigurację stanowiska.

Oczywiście powraca także ikoniczny charakterystyczny styl RGB Crosshair - tym razem z dynamiczną, 24-strefową podświetlaną klawiaturą, pozwalającą graczom się wyróżnić i cieszyć większą dawką FPS (Fun Per Second).

Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition: przyciągający spojrzenia

Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition wyróżnia się nowym, lodowo-niebieskim wykończeniem z wielowarstwowymi mroźnymi tonami na zakrzywionej obudowie, tworzącymi głębię wizualną, która łączy e-sportową estetykę z dynamicznym gamingowym charakterem. Zachowując tą samą flagową specyfikację co standardowy Claw 8 AI+, wersja Glacier Blue napędzana jest procesorami Intel® Core™ Ultra 200V z grafiką Arc™ Xe2, oferując najwyższej klasy wydajność w formacie handhelda.