MSI obniża ceny laptopów przed świętami - idealny moment na zakup nowego sprzętu
Z okazji zbliżających się Świąt laptopy MSI są dostępne w promocyjnych cenach w największych polskich sklepach.
2025-12-10, 10:00

To doskonała okazja, by wybrać sprzęt do grania, pracy kreatywnej i codziennego użytku. Wśród modeli objętych promocją, które warto wyróżnić w tym czasie to:

 Cyborg 15 oferujący zaawansowane technologie dla wymagających graczy 

  

Model MSI Cyborg 15 (B13WEKG-628PL) wyposażono w procesor Intel Core i5-13420H oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 5050 z obsługą technologii DLSS 4. Matryca 15,6" o odświeżaniu 144 Hz gwarantuje płynność rozgrywki, a 16 GB RAM i dysk SSD 512 GB zapewniają wygodę w codziennym użytkowaniu. Laptop ma preinstalowany system Windows 11.

 Katana 15 HX z procesorem nowej generacji 

  

MSI Katana 15 HX (B14WFK-494XPL) z procesorem Intel Core i5-14450HX oraz kartą NVIDIA GeForce RTX 5060 - jedną z najmocniejszych w tym segmencie cenowym. Standardowa konfiguracja obejmuje 16 GB RAM i szybki dysk SSD o pojemności 512 GB. Model dedykowany jest użytkownikom preferującym instalację własnego systemu operacyjnego.

 Thin 15 - kompaktowa wydajność

  

MSI Thin 15 z procesorem Intel Core i5-13420H i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050. Matryca 144 Hz, 16 GB RAM i 512 GB SSD to konfiguracja idealna dla graczy szukających równowagi między wydajnością a mobilnością.

 MSI stawia na jakość

 Wszystkie modele korzystają z zaawansowanych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX z obsługą ray tracingu i DLSS, a także procesorów Intel Core 13. i 14. generacji. Szybkie matryce 144 Hz, 16 GB pamięci RAM i dyski SSD gwarantują responsywność, z której słynie marka MSI.

 Świąteczne promocje to doskonały moment, by zainwestować w sprzęt najnowszej generacji. Szczegóły ofert i aktualne ceny dostępne są bezpośrednio w sklepach partnerskich, jak i na sklepie MSI: https://pl-store.msi.com/ 

