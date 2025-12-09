MSI prezentuje cztery nowe desktopy - od gamingowego potwora po kompaktowy PC do biznesu
MSI, lider w segmencie rozwiązań komputerowych, wzbogaca swoją ofertę komputerów stacjonarnych o cztery nowe modele odpowiadające na potrzeby graczy, twórców treści i profesjonalistów biznesowych.
2025-12-09, 12:01

Do oferty firmy dołączyły zarówno flagowe systemy z procesorami AMD Ryzen X3D i Intel Core Ultra z NPU, jak i przystępne cenowo rozwiązania gotowe do pracy.

  KOMPUTERY GAMINGOWE – POSTAW NA WYDAJNOŚĆ 

 MSI MPG Infinite Z3 X3D – Mocarz z technologią AMD 3D V-Cache
Cena od 8299 zł

  

Pierwszy komputer stacjonarny MSI dedykowany procesorom AMD Ryzen X3D z rewolucyjną technologią 3D V-Cache. To połączenie najwydajniejszych procesorów gamingowych z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX serii 50.

 Właściwości:

  • AMD Ryzen 7 9800X3D z 3D V-Cache - dodatkowa warstwa pamięci cache eliminuje wąskie gardła w grach i zapewnia stałe, wysokie FPS. W konfiguracji z RTX 5090 osiąga średnio 360 FPS w Cyberpunk 2077 w 4K
  • Tryb X3D Gaming Mode - ekskluzywna funkcja aktywowana w BIOS-ie zwiększa wydajność w grach od 2% do 20% w zależności od tytułu
  • Stabilne 500+ FPS w esporcie - w tytułach takich jak CS2, Valorant i League of Legends, idealnie dopasowane do monitorów 500 Hz MSI
  • Silent Storm Cooling AI - inteligentny system chłodzenia z niezależnymi komorami powietrznymi i 360mm chłodnicą AIO
  • Glacier Armor - rozbudowane radiatory VRM, SSD, PCH i pamięci RAM zapewniają stabilną pracę bez throttlingu termicznego
  • Opcje rozbudowy - 3 sloty M.2 SSD (powyżej standardu branżowego), 2 sloty 3,5" i 1 sloty 2,5", mechanizmy EZ M.2 CLIP i EZ PCIe CLIP II umożliwiające modernizację bez narzędzi
  • DisplayPort 2.1 i Wi-Fi 6E - gotowość na przyszłość z obsługą 8K@60Hz lub 4K@240Hz
  • Designerska obudowa – hartowane szkło z montażem bez narzędzi, konfigurowalne oświetlenie RGB z technologią Ambient Link synchronizującą się z akcją w grze

Dostępny w trzech konfiguracjach: Ryzen 7 9800X3D + RTX 5090, Ryzen 7 9800X3D + RTX 5080, Ryzen 7 7800X3D + RTX 5070 Ti.

 MSI MPG Infinite X3 AI 2nd – Sztuczna inteligencja w służbie gamingu
Cena od 9699 zł

  

Flagowy komputer gamingowy z procesorami Intel Core Ultra drugiej generacji wyposażonymi w zintegrowany NPU (Neural Processing Unit) do wspomagania zadań AI.

 Właściwości:

  • Intel Core Ultra 9 285K z NPU – 36 MB Intel® Smart Cache i taktowanie do 5,7 GHz, zintegrowany procesor AI z 13 TOPS dla lokalnych obliczeń sztucznej inteligencji
  • NVIDIA GeForce RTX 5090 - najwydajniejsza karta graficzna z akceleratorem AI dla generowania treści (AIGC)
  • MSI AI Engine - automatyczne wykrywanie aktywnej aplikacji i dostosowywanie ustawień wydajności, efektów RGB, audio i kolorów ekranu
  • Silent Storm Cooling AI + 360mm AIO - zaawansowany system chłodzenia wykorzystujący algorytmy AI do optymalizacji przepływu powietrza
  • 4 sloty M.2 SSD - miejsce na najszybsze nośniki danych
  • Dual-channel DDR5 - do 64 GB pamięci DDR5 dla maksymalnej wydajności w grach i tworzeniu treści AI
  • Wi-Fi 7 i 5G LAN - ultraszybkie, stabilne połączenie sieciowe nawet przy dużej liczbie urządzeń
  • Microsoft Copilot - wbudowana integracja z asystentem AI Microsoft
  • 8-piowe złącze zasilania - dodatkowe złącze zasilania PCIe na płycie głównej zapewnia stabilną pracę GPU przy zadaniach AI
  • Premium Mystic Light RGB - pełna personalizacja oświetlenia z synchronizacją Ambient Link

 Sprzęt idealnie przygotowany na erę AI - od generowania treści przez sztuczną inteligencję po zaawansowane strumieniowanie gier.

 

MSI MAG Infinite S3 14th - Gamingowa wydajność w przystępnej cenie
Cena od 3499 zł

  

Mainstreamowy komputer stacjonarny dla graczy z procesorem Intel Core 14. generacji i kartami RTX serii 40, stworzony dla graczy oczekujących solidnej wydajności bez przepłacania.

 Właściwości:

  • Intel Core i5-14400F - 10 rdzeni (6 wydajnościowych P i 4 efektywne E) zapewniających płynne gry AAA i esportowe
  • Karty NVIDIA GeForce RTX 40 - od RTX 3050 po RTX 5070, technologia DLSS wspomaga maksymalną wydajność
  • Silent Storm Cooling 2 - separacja komory CPU/GPU od komory PSU optymalizuje przepływ powietrza i zapewnia cichą pracę
  • Frozr AI Cooling - uczący się system chłodzenia przewiduje zmiany temperatury i prędkości wentylatorów
  • DDR5 z radiatorami - zwiększona wydajność i stabilność, obsługa do 64 GB
  • Chipset Intel H610 - slot PCIe 4.0 x16 gotowy na przyszłe karty graficzne
  • Przezroczysta ścianka boczna - pokaz personalizowanego wnętrza z oświetleniem Mystic Light RGB
  • Łatwa rozbudowa - przemyślany układ komponentów ułatwia wymianę GPU, pamięci czy dysków
  • Wi-Fi 6E - ultraszybkie połączenie bezprzewodowe z niskim opóźnieniem
  • Kompletny zestaw - klawiatura i mysz w zestawie

 Czarna obudowa z wielowarstwowym, minimalistycznym designem i doskonałą wentylacją.

 

ROZWIĄZANIE BIZNESOWE – MOC W MAŁEJ OBUDOWIE

 MSI PRO DP80 A14G - Kompakt dla profesjonalistów i twórców
Cena od 2199 zł

  

Kompaktowy (8L) desktop biznesowy łączący minimalistyczny design nagrodzony Red Dot Award 2025 z wydajnością godną profesjonalnego stanowiska pracy. Idealne rozwiązanie dla biur, małych przedsiębiorstw i twórców treści.

 Właściwości:

  • Intel Core i7-14700 - 20 rdzeni mocy obliczeniowej dla wymagających zadań biznesowych i kreatywnych
  • Opcjonalna karta NVIDIA GeForce RTX - możliwość konfiguracji z profesjonalną kartą graficzną dla edycji wideo, grafiki 3D i projektowania
  • 64 GB pamięci DDR5 dual-channel - szybka obróbka dużych zbiorów danych i płynny multitasking
  • Wi-Fi 7 - ultraszybkie prędkości i zwiększona przepustowość sieci, idealne do zarządzania obciążeniami AI
  • Dual LAN (2,5G + 1G) - podwójny Ethernet dla redundancji sieci i maksymalnej stabilności połączenia
  • Wbudowany czytnik kart - natychmiastowy dostęp do zdjęć i dokumentów z kamer i innych urządzeń
  • Microsoft Copilot - zintegrowany asystent AI zwiększający produktywność
  • Chassis Intrusion Detection - detekcja otwarcia obudowy dla bezpieczeństwa firmowego sprzętu
  • Certyfikaty wojskowe MIL-STD - testowane zgodnie ze standardami militarnymi dla trwałości i niezawodności
  • Ekologiczne materiały PCR - wykonany z plastiku z recyklingu postkonsumenckiego, opakowanie z certyfikatem FSC
  • Kompaktowy design - estetyka idealna do nowoczesnych biur i domów

 Sprzęt łączy w sobie wydajność, niezawodność i odpowiedzialność środowiskową - perfekcyjny wybór dla świadomych profesjonalistów.

 DOSTĘPNOŚĆ

 Wszystkie modele są już dostępne w polskiej dystrybucji. Szczegółowe informacje na temat specyfikacji i miejsc zakupu znajdują się na stronach:

KONTAKT / AUTOR
Piotr Kała
Właściciel
Get IT Done Agency
+48 501 088 209
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
MSI
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.