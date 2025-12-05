Monitory MSI z technologią AI Care Sensor i rekordowym odświeżaniem 500 Hz w Polsce

MSI, lider w dziedzinie rozwiązań dla graczy i profesjonalistów, wprowadza do Polski unikalną ofertę monitorów, która ustanawia nowe standardy. W portfolio firmy znajdują się pierwsze na świecie monitory QD-OLED z odświeżaniem 500 Hz wyposażone w technologię AI, uniwersalny monitor Mini-LED z funkcją DualMode oraz przystępny cenowo model biznesowy.

W przypadku wszystkich modeli OLED należy pamiętać, że MSI daje na nie unikalną 3-letnią gwarancję na wypalenie matrycy, co pokazuje zaufanie do tej technologii.

MONITORY GAMINGOWE 500 HZ QD-OLED - REWOLUCJA W ESPORCIE Z TECHNOLOGIĄ AI

MSI MPG 271QR QD-OLED X50 – Flagowiec z inteligencją przyszłości

Cena od 5199 zł

Pierwszy na świecie 27-calowy monitor QD-OLED z odświeżaniem 500 Hz wyposażony w technologię sztucznej inteligencji. MPG 271QR QD-OLED X50 to nie tylko rekordowa płynność obrazu, to inteligentny system, który dba o użytkownika i sam monitor.

Właściwości:

Technologia AI Care Sensor 3.0 - innowacyjny sensor wyposażony w chip NPU wykrywa obecność użytkownika co 0,2 sekundy, automatycznie dostosowując ustawienia monitora i aktywując ochronę OLED podczas nieobecności. To pierwsze rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję do przedłużania żywotności panelu OLED

- innowacyjny sensor wyposażony w chip NPU wykrywa obecność użytkownika co 0,2 sekundy, automatycznie dostosowując ustawienia monitora i aktywując ochronę OLED podczas nieobecności. To pierwsze rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję do przedłużania żywotności panelu OLED DisplayPort 2.1a (UHBR20) - przepustowość 80 Gb/s umożliwia natywne wyświetlanie 2K przy 500 Hz bez kompresji, zapewniając krystalicznie czysty obraz bez artefaktów

- przepustowość 80 Gb/s umożliwia natywne wyświetlanie 2K przy 500 Hz bez kompresji, zapewniając krystalicznie czysty obraz bez artefaktów Rekordowa responsywność - czas reakcji 0,03 ms i input lag zaledwie 1,5 ms dają przewagę konkurencyjną w esporcie

- czas reakcji 0,03 ms i input lag zaledwie 1,5 ms dają przewagę konkurencyjną w esporcie HDR - certyfikat VESA DisplayHDR True Black 500 i jasność szczytowa 1000 nitów zapewniają realistyczne kontrast y i żywe kolory

- certyfikat VESA DisplayHDR True Black 500 i jasność szczytowa 1000 nitów zapewniają realistyczne kontrast y i żywe kolory Łączność - USB-C z 98W Power Delivery, wbudowany przełącznik KVM i HDMI 2.1 dla konsol

MSI MAG 272QP QD-OLED X50 – Esportowa precyzja w przystępnej cenie

Cena od 4299 zł

Model zaprojektowany z myślą o wymagających graczach esportowych, którzy oczekują kompromisu między osiągami a ceną.

Właściwości:

Wydajność premium - panel Samsung QD-OLED 3. generacji z 500 Hz i 0,03 ms

- panel Samsung QD-OLED 3. generacji z 500 Hz i 0,03 ms Preferowany rozmiar esportowy - 26,5 cala to idealna przekątna dla profesjonalnych graczy turniejowych

- 26,5 cala to idealna przekątna dla profesjonalnych graczy turniejowych OLED Care 2.0 0 zaawansowany system ochrony przed wypaleniem z funkcjami Pixel Shift, Panel Protect i wykrywaniem statycznych elementów

0 zaawansowany system ochrony przed wypaleniem z funkcjami Pixel Shift, Panel Protect i wykrywaniem statycznych elementów Certyfikowana jakość obrazu - VESA ClearMR 21000 gwarantuje wyjątkową ostrość ruchu, 99% pokrycia DCI-P3 i Delta E≤2

- VESA ClearMR 21000 gwarantuje wyjątkową ostrość ruchu, 99% pokrycia DCI-P3 i Delta E≤2 Gotowy na konsole nowej generacji - HDMI 2.1 z pełną przepustowością 48 Gbps, VRR i ALLM dla Xbox Series X/S i PS5

- HDMI 2.1 z pełną przepustowością 48 Gbps, VRR i ALLM dla Xbox Series X/S i PS5 Ulepszona jasność SDR - 302 nity w trybie SDR to znaczący wzrost względem starszych paneli QD-OLED

Oba modele wyposażono w technologię Quantum Dot, która zapewnia żywe, nasycone kolory i prawdziwe czernie OLED, eliminując problem bloomingu występujący w monitorach Mini-LED.

MSI MPG 274URDFW E16M – UNIWERSALNY DUAL MODE DLA WYMAGAJĄCYCH

Cena od 2399 zł

Rewolucyjny monitor Mini-LED z technologią DualMode, który łączy w sobie dwa urządzenia w jednym: precyzyjny wyświetlacz 4K dla pracy kreatywnej i błyskawiczny ekran 320 Hz dla gamingu.

Właściwości:

Dual Mode - dwa monitory w jednym - przełączanie jednym kliknięciem między 4K 160 Hz (dla jakości obrazu) a Full HD 320 Hz (dla maksymalnej płynności w grach FPS)

- przełączanie jednym kliknięciem między 4K 160 Hz (dla jakości obrazu) a Full HD 320 Hz (dla maksymalnej płynności w grach FPS) Mini-LED z 1152 strefami - precyzyjna kontrola podświetlenia zapewnia głębokie czernie, jasne białe i minimalizuje blooming

- precyzyjna kontrola podświetlenia zapewnia głębokie czernie, jasne białe i minimalizuje blooming Certyfikat VESA DisplayHDR 1000 - szczytowa jasność pozwalająca na komfortową pracę nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach

- szczytowa jasność pozwalająca na komfortową pracę nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach Profesjonalna kolorystyka - 98% DCI-P3, 100% Adobe RGB, 140% sRGB i Delta E≤2 sprawiają, że monitor nadaje się zarówno do gamingu, jak i profesjonalnej obróbki zdjęć i wideo

- 98% DCI-P3, 100% Adobe RGB, 140% sRGB i Delta E≤2 sprawiają, że monitor nadaje się zarówno do gamingu, jak i profesjonalnej obróbki zdjęć i wideo AI Navigator - automatyczna optymalizacja ustawień obrazu dostosowana do uruchomionej gry lub aplikacji

- automatyczna optymalizacja ustawień obrazu dostosowana do uruchomionej gry lub aplikacji Design - biała obudowa z 44 diodami LED RGB (Mystic Light) i certyfikatem Windows Dynamic Lighting

- biała obudowa z 44 diodami LED RGB (Mystic Light) i certyfikatem Windows Dynamic Lighting USB-C z 98W PD -– ładowanie laptopa podczas pracy, wbudowany hub USB i przełącznik KVM

To idealny wybór dla osób, które nie chcą kompromisów - w dzień wykorzystują monitor do profesjonalnej pracy kreatywnej, wieczorem do grania.

MSI PRO MP242L - BIZNESOWA WYDAJNOŚĆ

Cena od 269 zł

Ultralekki, 23,8-calowy monitor biznesowy z technologią ochrony wzroku, który nie nadwyręży budżetu działu IT.

Właściwości:

100 Hz dla komfortu pracy - płynne przewijanie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i stron internetowych redukuje zmęczenie wzroku

- płynne przewijanie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i stron internetowych redukuje zmęczenie wzroku PerfectEdge - 92% powierzchni ekranu - ultracienkie ramki zwiększają przestrzeń roboczą i idealnie nadają się do konfiguracji wielomonitorowych

- ultracienkie ramki zwiększają przestrzeń roboczą i idealnie nadają się do konfiguracji wielomonitorowych Certyfikowane systemy ochrony oczu - technologie Anti-Flicker i Less Blue Light z certyfikatem TÜV Rheinland zapewniają komfort podczas całodziennej pracy

- technologie Anti-Flicker i Less Blue Light z certyfikatem TÜV Rheinland zapewniają komfort podczas całodziennej pracy MSI Power Link + HDMI CEC - włączanie mini-PC MSI bezpośrednio przyciskiem monitora, idealne do czystych, minimalistycznych stanowisk pracy

- włączanie mini-PC MSI bezpośrednio przyciskiem monitora, idealne do czystych, minimalistycznych stanowisk pracy Montaż bez narzędzi - szybka i prosta instalacja, zintegrowany system zarządzania kablami

- szybka i prosta instalacja, zintegrowany system zarządzania kablami HDR Ready - bogatsza kolorystyka dla multimediów i prezentacji

- bogatsza kolorystyka dla multimediów i prezentacji MSI Display Kit - intuicyjna aplikacja do zarządzania ustawieniami wyświetlacza z poziomu komputera

Rozwiązanie stworzone dla współczesnych profesjonalistów, którzy oczekują funkcjonalności premium w przystępnej cenie.

DOSTĘPNOŚĆ

Wszystkie modele są już dostępne w polskiej dystrybucji. Szczegółowe informacje na temat specyfikacji i miejsc zakupu znajdują się na stronach: