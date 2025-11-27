MSI nagradza graczy. Doładowanie Steam o wartości nawet 100 € przy zakupie kart graficznych GeForce RTX™ serii 50

To wyjątkowa okazja, by zainwestować w najnowszą technologię gamingową i przy okazji wzbogacić swoją bibliotekę gier.

Pełna swoboda wyboru

W przeciwieństwie do tradycyjnych promocji, MSI stawia na elastyczność. Zamiast konkretnej gry, użytkownicy otrzymują kod do portfela Steam, dzięki czemu mogą samodzielnie zdecydować, na jakie tytuły wydadzą środki i kiedy dokonają zakupu. Uwaga: promocja trwa do 30.11.2025!

Wysokość doładowania zależy od wybranego modelu karty:

100 € - flagowe modele GeForce RTX 5090 (SUPRIM LIQUID SOC, SUPRIM SOC, VANGUARD SOC, GAMING TRIO OC)

- flagowe modele GeForce RTX 5090 (SUPRIM LIQUID SOC, SUPRIM SOC, VANGUARD SOC, GAMING TRIO OC) 60 € - karty GeForce RTX 5080 (m.in. SUPRIM LIQUID SOC, VANGUARD SOC, EXPERT OC, GAMING TRIO OC)

- karty GeForce RTX 5080 (m.in. SUPRIM LIQUID SOC, VANGUARD SOC, EXPERT OC, GAMING TRIO OC) 40 € - seria GeForce RTX 5070 Ti i RTX 5070 (VANGUARD SOC, EXPERT OC, GAMING TRIO OC, INSPIRE 3X OC)

- seria GeForce RTX 5070 Ti i RTX 5070 (VANGUARD SOC, EXPERT OC, GAMING TRIO OC, INSPIRE 3X OC) 20 € – modele GeForce RTX 5060 Ti i RTX 5060 (GAMING TRIO OC, GAMING OC, INSPIRE 2X OC)

Uczestnicy promocji muszą:

Utworzyć lub zalogować się na konto MSI

Zarejestrować produkt wraz ze zdjęciami faktury i numeru seryjnego

Zapisać się do promocji

Odebrać nagrodę w formie kodu

Promocyjne karty graficzne MSI są dostępne u partnerów handlowych: Euro RTV AGD, Komputronik, Media Expert, Morele.net, MSI Sklep Online, Sferis oraz X-KOM.

Szczegółowe warunki promocji oraz pełna instrukcja rejestracji dostępne są na stronie MSI.