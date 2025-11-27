MSI nagradza graczy. Doładowanie Steam o wartości nawet 100 € przy zakupie kart graficznych GeForce RTX™ serii 50
Trwa promocja MSI, która pozwala graczom na doładowanie portfela Steam kwotą o wartości nawet 100 € przy zakupie wybranych kart graficznych GeForce RTX™ z serii 50.
2025-11-27, 11:32

To wyjątkowa okazja, by zainwestować w najnowszą technologię gamingową i przy okazji wzbogacić swoją bibliotekę gier.

 Pełna swoboda wyboru 

 W przeciwieństwie do tradycyjnych promocji, MSI stawia na elastyczność. Zamiast konkretnej gry, użytkownicy otrzymują kod do portfela Steam, dzięki czemu mogą samodzielnie zdecydować, na jakie tytuły wydadzą środki i kiedy dokonają zakupu. Uwaga: promocja trwa do 30.11.2025!

 Wysokość doładowania zależy od wybranego modelu karty: 

  • 100 € - flagowe modele GeForce RTX 5090 (SUPRIM LIQUID SOC, SUPRIM SOC, VANGUARD SOC, GAMING TRIO OC)
  • 60 € - karty GeForce RTX 5080 (m.in. SUPRIM LIQUID SOC, VANGUARD SOC, EXPERT OC, GAMING TRIO OC)
  • 40 € - seria GeForce RTX 5070 Ti i RTX 5070 (VANGUARD SOC, EXPERT OC, GAMING TRIO OC, INSPIRE 3X OC)
  • 20 € – modele GeForce RTX 5060 Ti i RTX 5060 (GAMING TRIO OC, GAMING OC, INSPIRE 2X OC)

 Uczestnicy promocji muszą: 

  • Utworzyć lub zalogować się na konto MSI
  • Zarejestrować produkt wraz ze zdjęciami faktury i numeru seryjnego
  • Zapisać się do promocji
  • Odebrać nagrodę w formie kodu

 Promocyjne karty graficzne MSI są dostępne u partnerów handlowych: Euro RTV AGD, Komputronik, Media Expert, Morele.net, MSI Sklep Online, Sferis oraz X-KOM.

 Szczegółowe warunki promocji oraz pełna instrukcja rejestracji dostępne są na stronie MSI.

