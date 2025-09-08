Media Expert i MSI łączą siły: Laptop VenturePro 16 AI z pakietem akcesoriów o wartości 700 zł gratis
MSI we współpracy z Media Expert uruchamia unikalną promocję skierowaną do osób poszukujących zaawansowanego, ale mobilnego laptopa, korzystającego z rozwiązań AI.
Do końca października klienci kupujący laptop MSI VenturePro 16 AI dostępny w specjalnej cenie w Media Expert otrzymają bezpłatnie prezenty o łącznej wartości 700 złotych.
MSI VenturePro 16 AI to zaawansowany laptop wyposażony w:
- 16-calowy wyświetlacz OLED 120Hz;
- Procesor Intel Ultra 5-125H zoptymalizowany pod kątem sztucznej inteligencji;
- 16 GB RAM oraz dysk SSD 512 GB;
- Kartę graficzną GeForce RTX 4050 z technologią DLSS 3;
- System Windows 11
Pakiet premium akcesoriów do zgarnięcia
- Plecak VENTURE BACK - stylowy i funkcjonalny plecak, nie tylko dla profesjonalistów;
- 9 IN 1 TYPE-C MULTI-PORT HUB - wydajny HUB zwiększający możliwości laptopa, dla zwiększenia produktywności i wygody;
- Myszka Prestige Box - precyzyjna mysz ułatwiająca pracę i przydająca się w grach
Szczegóły promocji
Promocja trwa w dniach 8 września - 31 października 2025 i jest dostępna we wszystkich sklepach Media Expert oraz online. Objęty promocją model to MSI VenturePro 16 AI (oznaczenie A1VEG-022PL).
Więcej informacji: pl.msi.com/Promotion/promo_VenturePro_16_ai
