Media Expert i MSI łączą siły: Laptop VenturePro 16 AI z pakietem akcesoriów o wartości 700 zł gratis
MSI we współpracy z Media Expert uruchamia unikalną promocję skierowaną do osób poszukujących zaawansowanego, ale mobilnego laptopa, korzystającego z rozwiązań AI.
2025-09-08, 08:19

Do końca października klienci kupujący laptop MSI VenturePro 16 AI dostępny w specjalnej cenie w Media Expert otrzymają bezpłatnie prezenty o łącznej wartości 700 złotych.

 MSI VenturePro 16 AI to zaawansowany laptop wyposażony w: 

  • 16-calowy wyświetlacz OLED 120Hz; 
  • Procesor Intel Ultra 5-125H zoptymalizowany pod kątem sztucznej inteligencji;
  • 16 GB RAM oraz dysk SSD 512 GB;
  • Kartę graficzną GeForce RTX 4050 z technologią DLSS 3;
  • System Windows 11 

Pakiet premium akcesoriów do zgarnięcia 

  • Plecak VENTURE BACK - stylowy i funkcjonalny plecak, nie tylko dla profesjonalistów; 
  • 9 IN 1 TYPE-C MULTI-PORT HUB - wydajny HUB zwiększający możliwości laptopa, dla zwiększenia produktywności i wygody;
  • Myszka Prestige Box - precyzyjna mysz ułatwiająca pracę i przydająca się w grach

 

Szczegóły promocji

 Promocja trwa w dniach 8 września - 31 października 2025 i jest dostępna we wszystkich sklepach Media Expert oraz online. Objęty promocją model to MSI VenturePro 16 AI (oznaczenie A1VEG-022PL).

 Więcej informacji: pl.msi.com/Promotion/promo_VenturePro_16_ai

