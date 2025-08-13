Cały świat może poznać Twój talent. Startuje MSI Creator Awards 2025

Tegoroczny konkurs odbywa się pod hasłem Boundless Aesthetics - Fluid Beyond Boundaries. Endless Possibilities - zachęcając artystów do przekraczania granic i poszukiwania nowych form wyrazu.

“MSI Creator Awards to nie tylko konkurs - to platforma wspierająca twórców na całym świecie”, podkreśla Neil Wu, dyrektor marketingu działu laptopów MSI. “Naszą misją jest dostarczanie artystom narzędzi i możliwości pokazania swoich dzieł, pomagając im inspirować świat”.

W edycji 2025 przewidziano dwie główne kategorie konkursowe:

Sztuka 2D - ilustracje cyfrowe, grafika koncepcyjna, ilustracje do gier oraz inne formy cyfrowej sztuki wizualnej.





Animacja - animacje 2D/3D, motion graphics, stop-motion i inne oryginalne formy cyfrowo generowanego ruchomego obrazu.

Wszystkie prace oceni profesjonalne jury złożone z uznanych ekspertów branżowych. Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości przekraczającej 30 000 USD, laptopy MSI Studio oraz globalna ekspozycja na kanałach MSI. Wybrani twórcy mogą także otrzymać zaproszenie do udziału w przyszłych projektach kreatywnych marki.

Zwiększ kreatywność z MSI

MSI, jako lider wśród producentów sprzętu dla twórców, oferuje pełną gamę laptopów MSI Studio, stworzonych z myślą o potrzebach artystów i projektantów. Urządzenia te łączą wysoką wydajność z mobilnością i precyzją, wspierając płynny proces twórczy.

Zgłoszenia do MSI Creator Awards 2025 są już otwarte dla twórców z całego świata. Termin nadsyłania prac to 12 października 2025 roku.

Dołącz do globalnej społeczności kreatywnych umysłów i pokaż światu swoje możliwości! Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy dostępne są na oficjalnej stronie konkursu.