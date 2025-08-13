Cały świat może poznać Twój talent. Startuje MSI Creator Awards 2025
Firma MSI ogłasza otwarcie zgłoszeń do szóstej edycji prestiżowego, międzynarodowego konkursu MSI Creator Awards 2025. Wydarzenie to od lat promuje kreatywność, innowacyjność i oryginalność twórców z całego świata, oferując im globalną ekspozycję oraz realne wsparcie sprzętowe i finansowe.
2025-08-13, 12:49

Tegoroczny konkurs odbywa się pod hasłem Boundless Aesthetics - Fluid Beyond Boundaries. Endless Possibilities - zachęcając artystów do przekraczania granic i poszukiwania nowych form wyrazu.

“MSI Creator Awards to nie tylko konkurs - to platforma wspierająca twórców na całym świecie”, podkreśla Neil Wu, dyrektor marketingu działu laptopów MSI. “Naszą misją jest dostarczanie artystom narzędzi i możliwości pokazania swoich dzieł, pomagając im inspirować świat”.

W edycji 2025 przewidziano dwie główne kategorie konkursowe:

  • Sztuka 2D - ilustracje cyfrowe, grafika koncepcyjna, ilustracje do gier oraz inne formy cyfrowej sztuki wizualnej.

  • Animacja - animacje 2D/3D, motion graphics, stop-motion i inne oryginalne formy cyfrowo generowanego ruchomego obrazu.

Wszystkie prace oceni profesjonalne jury złożone z uznanych ekspertów branżowych. Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości przekraczającej 30 000 USD, laptopy MSI Studio oraz globalna ekspozycja na kanałach MSI. Wybrani twórcy mogą także otrzymać zaproszenie do udziału w przyszłych projektach kreatywnych marki.

Zwiększ kreatywność z MSI

MSI, jako lider wśród producentów sprzętu dla twórców, oferuje pełną gamę laptopów MSI Studio, stworzonych z myślą o potrzebach artystów i projektantów. Urządzenia te łączą wysoką wydajność z mobilnością i precyzją, wspierając płynny proces twórczy.

Zgłoszenia do MSI Creator Awards 2025 są już otwarte dla twórców z całego świata. Termin nadsyłania prac to 12 października 2025 roku.

Dołącz do globalnej społeczności kreatywnych umysłów i pokaż światu swoje możliwości! Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy dostępne są na oficjalnej stronie konkursu.

