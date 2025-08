MSI rusza z wielką promocją dla graczy. Odbierz nawet 500 zł czekiem Blik przy zakupie monitorów i desktopów

MSI ogłasza start nowej promocji skierowanej do graczy, która rusza 4 sierpnia i potrwa do 19 października lub do wyczerpania zapasów. W tym okresie klienci, którzy zakupią wybrane gamingowe monitory lub desktopy MSI, mogą otrzymać czek Blik. Jest to więc idealna okazja, by zmodernizować swój sprzęt na nowy rok szkolny i nadejście jesiennych hitów.