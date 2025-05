MSI wystartowało z promocją Shout out. Podziel się opinią i zgarnij doładowanie Steam

MSI wystartowało z nową promocją dla zapalonych graczy i nie tylko. Osoby, które zakupią kwalifikujący się produkt MSI i podzielą się swoimi wrażeniami na platformach zakupowych, otrzymają darmowe doładowanie portfela Steam na kwotę nawet 20 USD. To takie proste!

Szczegóły promocji

Promocja, w ramach której do zgarnięcia za darmo są vouchery Steam o wartości 10 i 20 USD, trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2025 r. (faktura/paragon muszą być wystawione w tym samym terminie) lub do chwili wyczerpania się puli promocyjnych nagród. Aby z niej skorzystać, należy kupić w tym czasie kwalifikujące się gamingowe podzespoły MSI i podzielić się opinią na ich temat na stronach internetowych sklepów.

W promocji biorą udział płyty główne, obudowy PC, systemy chłodzenia cieczą i zasilacze MSI, a pełną listę produktów i oferowanych wraz z nimi voucherów znaleźć można na stronie promocyjnej producenta.

Jak wziąć udział w promocji

Krok 1. Napisz recenzję produktu, który bierze udział w naszej promocji i umieść ją na stronach wybranych sklepów internetowych

Krok 2. Zarejestruj swój produkt na stronie MSI Member Center i dostarcz do nas dokumenty potwierdzające Twój zakup. Wymagane dokumenty to:

Zdjęcie naklejki z numerem seryjnym i nazwą modelu urządzenia, która znajduje się bezpośrednio na samym produkcie, a nie na kolorowym pudełku, w jakie był zapakowany.

Zdjęcie lub skan faktury bądź paragonu z nazwą modelu produktu MSI, datą jego sprzedaży i nazwą sklepu/sprzedawcy.

Krok 3. Prześlij do nas link do swojej recenzji

Wszystkie szczegóły, w tym instrukcję jak odebrać nagrody i regulamin promocji, znaleźć można pod TYM adresem.