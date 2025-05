Kup obudowę lub zasilacz MSI i zgarnij Clair Obscur: Expedition 33 za darmo

Ulepsz swój komputer – odblokuj nowy wymiar rozgrywki

Nowoczesne komponenty MSI, jak obudowa MPG VELOX 300R AIRFLOW (dostępna również w kolorze białym) oraz potężny zasilacz MEG Ai1600T PCIE5, zostały stworzone z myślą o graczach i twórcach potrzebujących najwyższej wydajności, niezawodności i estetyki.

MPG VELOX 300R AIRFLOW – obudowa o maksymalnym przepływie powietrza z wentylatorami Dual Layer Blades, wsparciem do 13 wentylatorów i trzema coolerami 360 mm, a także nowoczesnymi standardami EATX, USB 20Gbps i back-connect ATX.

MEG Ai1600T PCIE5 – cyfrowy zasilacz z certyfikatem 80 PLUS Titanium, gotowy na ATX 3.1, zaprojektowany z myślą o ekstremalnym gamingu i zadaniach opartych na sztucznej inteligencji.

Clair Obscur: Expedition 33 – gra, którą musisz przeżyć

Zanurz się w niezwykłym świecie Clair Obscur: Expedition 33, turowego RPG osadzonego w realiach inspirowanych Belle Époque. Wciel się w członka tytułowej Ekspedycji 33 i walcz z czasem oraz przeznaczeniem, odkrywając tajemnice świata, w którym co roku tajemnicza Paintress wymazuje życie wybranych osób.

Dzięki sprzętowi MSI, gracze mogą liczyć na maksymalną płynność, oszałamiające efekty wizualne i niezapomniane wrażenia z każdej eksplorowanej lokacji oraz bitwy.

Czas trwania promocji

Promocja trwa od 24 kwietnia do 24 maja 2025 roku lub do wyczerpania zapasów. Aby zyskać darmowy klucz do gry, wystarczy zakupić jeden z kwalifikujących się produktów MSI i zarejestrować zakup na stronie producenta. Wszystkie szczegóły, w tym pełną listę obudów PC i zasilaczy biorących udział w akcji oraz regulamin, znaleźć można na stronie promocyjnej.