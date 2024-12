Holiday Sale. Kup laptopa MSI i otrzymaj wybrane akcesoria, w tym stację dokującą

Potrzebujesz nowego laptopa do gier lub pracy? MSI uruchomiło właśnie świąteczną promocję o nazwie Holiday Sale, w ramach której przy zakupie wybranych laptopów, można otrzymać zupełnie za darmo wartościowe prezenty. Promocją objęte są modele gamingowe, biznesowe i skierowane do twórców, więc każdy znajdzie tu notebook idealnie dopasowany do swoich potrzeb.

Kup laptop MSI i zgarnij gadżety

MSI przygotowało mnóstwo prezentów, w tym adaptery, myszki, słuchawki, plecaki, a nawet stacje dokujące o wartości 1099 zł. W zależności od wybranego modelu możemy otrzymać pakiet o całkowitej wartości od 79 zł do nawet 1498 zł.

Jak otrzymać nagrody?

Co trzeba zrobić, aby cieszyć się gratisami? Wystarczy w okresie od 9 do 29 grudnia 2024 roku kupić sprzęt objęty promocją u wybranych partnerów handlowych, zachować fakturę lub paragon, a następnie zarejestrować go w Centrum Członkowskim MSI. Sam proces jest bardzo łatwy, ale w razie potrzeby producent przygotował instrukcję krok po kroku.

Promocją objęte są niemal wszystkie serie laptopów MSI, począwszy od gamingowych maszyn Titan, Katana, Stealth i Raider, przez modele dla twórców treści z linii Creator, po biznesowe i typowo biurowe notebooki z serii Prestige czy Modern. Wszystkie szczegóły, w tym modele objęte promocją i regulamin, są dostępne na stronie promocyjnej.