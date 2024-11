MSI Ultra Połączenie Nowej Ery. Kup wybrane produkty MSI i zgarnij kody Steam

EZ-DIY – płyty główne, chłodzenie cieczą, obudowy PC

MSI zaprezentowało nową linię produktów dla entuzjastów samodzielnego składania PC, które ułatwiają budowę komputera zarówno początkującym, jak i doświadczonym użytkownikom.

Płyty główne X870(E) i Z890 wyposażono w EZ M.2 CLIP II, umożliwiający szybki i beznarzędziowy montaż dysków SSD M.2 oraz EZ PCIe Release, który jednym przyciskiem łatwo i bezpiecznie zwalnia kartę graficzną.

System chłodzenia cieczą MAG CORELIQUID I oferuje uniwersalny uchwyt UNI Bracket, kompatybilny zarówno z gniazdami Intela, jak i AMD. Zainstalowane fabrycznie wentylatory minimalizują zarządzanie kablami do jednego przewodu, a opcjonalne osłony kabli pozwalają na schludny i spersonalizowany wygląd.

Dodatkowo obudowy z serii MAG PANO zapewniają beznarzędziowy dostęp do paneli z przodu, boku i góry, umożliwiając łatwy montaż dodatkowych wentylatorów bocznych lub radiatorów. Dzięki temu MSI czyni budowę komputera łatwiejszą, szybszą i przyjemniejszą niż kiedykolwiek wcześniej!

Dołącz do promocji już teraz!

Kupując wybrane płyty główne MSI, otrzymasz kod z doładowaniem portfela Steam o wartości do 100 USD. Promocja trwa od 4 listopada do 31 grudnia 2024 r. Akceptowane są rachunki wystawione w trakcie całego okresu promocji, a odbioru nagród dokonać można do 14 stycznia 2015 roku.

Wszystkie szczegóły, w tym regulamin i warunki, poradnik jak odbierać nagrody i produkty objęte promocji, znaleźć można na specjalnej dedykowanej stronie.

To jednak nie wszystko, bo jeśli podzielisz się swoją opinią w ramach programu Shout Out for MSI, możesz zdobyć dodatkowe bonusy w postaci kodów z doładowaniem portfela Steam o wartości do 40 USD.

Maksymalizuj nagrody i podnoś swoje gamingowe doświadczenia dzięki najnowszemu sprzętowi MSI!