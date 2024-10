MSI Cyborg 14 zmienił sposób w jaki myślimy o 14-calowych, gamingowych laptopach. Oto dlaczego

Konkurencyjna cena

Cyborg 14 nie wyróżnia się pod względem specyfikacji – wyposażony jest w procesor Intela 13. generacji i grafikę z serii RTX 40. To co odróżnia go jednak od pozostałych, dostępnych na rynku modeli, to to że jako pierwszy 14-calowy laptop do gier oferowany jest w konkurencyjnej cenie, zaczynającej się od zaledwie 999 USD.



Cena ta jest porównywalna jest z nowo wprowadzonymi na rynek systemami Copilot+ PC, ale oferuje znacznie większą moc obliczeniową procesora i karty graficznej.

Lekka obudowa

Pomimo tego, że jest to laptop do gier, Cyborg 14 waży zaledwie 1,6 kg (3,5 funta), co czyni go niezwykle mobilnym urządzeniem w swojej klasie. Chociaż istnieją inne 14-calowe modele gamingowych notebooków, które są nieco lżejsze, to mają one znacznie wyższe ceny, co może być tu trudne do uzasadnienia.

Pamięć operacyjna i pamięć masowa z możliwością rozbudowy

Jedną z istotnych wad wielu 14-calowych modeli notebooków jest brak możliwości rozbudowy pamięci operacyjnej lub pamięci masowej, a to ze względu na ograniczoną przestrzeń wewnątrz obudowy. Cyborg 14 oferuje jednak dwa gniazda pamięci RAM i jedno złącze M.2, co zapewnia przyzwoite możliwości rozbudowy. Cecha ta wydłuża żywotność laptopa, czyniąc z niego znacznie lepszą inwestycje na lata.

Port RJ-45 LAN

Dla tych, którzy szukają mobilnego, 14-calowego, gamingowego laptopa z możliwością stabilnej pracy w sieci, Cyborg 14 jest dzisiaj jedynym, obecnym na rynku modelem wyposażonym w port RJ-45 LAN. Złącze to zapewnia dużo bardziej niezawodne połączenia sieciowe, co ma kluczowe znaczenie w przypadku gier lub aplikacji generujących znaczny ruch w sieci.

Wszechstronne złącza

Oprócz portu RJ-45 LAN, Cyborg 14 oferuje szeroką gamę innych złączy. Użytkownik znajdzie tu dwa porty USB-A, port USB-C z wyjściem sygnału DisplayPort, wyjście HDMI i Kensington Lock. W przeciwieństwie do innych 14-calowych modeli laptopów, producent nie zrezygnował tu z żadnych potrzebnych portów, co przełożyło się na najwyższy komfort użytkowania sprzętu.

Wbudowane funkcje bazujące na sztucznej inteligencji

Pomimo niższej ceny, Cyborg 14 jest dobrze przygotowany do wyzwań przyszłości, dzięki zainstalowaniu na nim oprogramowania bazującego na sztucznej inteligencji, takiego jak MSI AI Engine i MSI AI Artist. MSI AI Engine automatycznie optymalizuje ustawienia laptopa, takie jak profile zasilania i profile audio, w oparciu o używane aktualnie aplikacje. Jest to szczególnie przydatne dla tych użytkowników, którzy chcą zwiększyć wydajność swojego sprzętu bez zagłębiania się w szczegółową wiedzę techniczną. MSI AI Artist to z kolei aplikacja pozwalająca na zamianę tekstu na obraz bazująca na generatywnej sztucznej inteligencji. Co więcej, AI może swobodnie działać bez łączenia się z Internetem, zapewniając dużo szybsze generowanie obrazu i większą prywatność.

Podsumowanie

Jeśli zniechęciły cię wysokie ceny innych 14-calowych laptopów do gier lub po prostu szukasz modelu, który oferuje doskonałą wydajność, charakteryzuje się małą masą i, co najważniejsze, przystępną ceną, warto rozważyć zakup notebooka z serii MSI Cyborg 14. Gdy zobaczysz tego imponującego, 14-calowego, gamingowego laptopa, to będziesz się zastanawiać, dlaczego nie wiedziałeś o nim wcześniej!