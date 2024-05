MSI Claw jeszcze potężniejszy. Wzrost wydajności o 30%

MSI z dumą ogłasza, że dzięki nowej aktualizacji BIOS-u i MSI Center M, gamingowy handheld Claw osiągnął duży (średnio 30%) wzrost wydajności. Co więcej, nowy BIOS i MSI Center M umożliwiają płynne granie we wszystkie 100 najpopularniejszych gier na platformie Steam, zapewniając doskonałe wrażenia z mobilnego grania i oferując wyższą wydajność w porównaniu do konkurentów.