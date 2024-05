Świętuj z nami 20 lat laptopów MSI we Wrocławiu! Poznaj historię, zobacz przyszłość i zgarnij smocze gadżety

Pierwszy laptop MSI, czyli MS-1003, pojawił się na rynku już w 2004 roku i mógł się pochwalić procesorem Intel Pentium M oraz kartą graficzną ATI Mobility Radeon 9600/9700, a trzy lata później dołączył do niego pierwszy laptop gamingowy, czyli GX600, wyposażony w procesor Intel Core 2 Duo i kartę graficzną NVIDIA GeForce 8600M GT.

Pamiętacie ten początek trwającej już 20 lat podróży, która na zawsze zmieniła branżę komputerów? W takim razie zapraszamy na sentymentalną wycieczkę w przeszłość, podczas której zobaczycie nie tylko te klasyki, ale i wiele innych przełomowych urządzeń MSI. A jeśli nie? Trudno o lepszą okazję, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ewoluowała technologia, która jest obecnie nieodłączną częścią naszego codziennego życia i wirtualnej rozrywki, niż interaktywna wystawa zaplanowana na 14 czerwca br.

MSI zaprasza do wrocławskiej Wytwórni Filmów Fabularnych, gdzie na gigantycznym ekranie o imponującej powierzchni 100 metrów kwadratowych będzie można spojrzeć wstecz na 20 lat historii laptopów firmy i jej technologicznych osiągnięć. To jednak dopiero początek, bo na odwiedzających czekać będzie także wystawa najważniejszych laptopów MSI, gdzie w strefie doświadczeń można będzie odkryć tajemnice ich wnętrza, a eksperci odpowiedzą na wszystkie pytania!

Będzie też czas, by zanurzyć się w profesjonalnym gamingu i przetestować najnowocześniejsze laptopy i urządzenia gamingowe, w tym handheld Claw, wyciskając z nich wszystkie soki przy najbardziej wymagających grach. A może wolicie przyjrzeć się najnowszym osiągnięciom technologicznym, jak laptopy z procesorami 14. generacji i kartami graficznymi NVIDIA RTX 40 lub notebooki, które ważą mniej niż torebka cukru?

Przygotujcie się również na emocjonujące konkursy i wyzwania z atrakcyjnymi nagrodami, w których można wygrać okolicznościowe pamiątki, dzięki którym ten dzień na długo zapadnie w pamięć. Bo to nie tylko wydarzenie - to podróż przez czas, która otwiera drzwi do nieograniczonych możliwości!

Brzmi ciekawie? W takim razie warto dodać, że liczba miejsc jest limitowana, a pierwszeństwo mają osoby, które dokonają rejestracji na stronie wydarzenia. Wejście jest bezpłatne. W wydarzeniu mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie, ale pod opieką dorosłej osoby. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy do udziału w facebookowym wydarzeniu - TUTAJ.

