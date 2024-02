Płyty główne MSI z obsługą do 256 GB pamięci RAM na platformach Intela i AMD

Pod koniec 2023 roku MSI zaprezentowało przełomową obsługę pamięci o pojemności do 256 GB. Obecnie zarówno płyty główne MSI z chipsetami Intela, jak i AMD, oficjalnie wspierają tak wysokie pojemności z 4 modułami DIMM umożliwiającymi obsługę 256 GB i 2 modułami DIMM do 128 GB. To nie tylko zwiększa możliwości PC w ramach wielozadaniowości, ale i zapewnia płynniejsze działanie komputera.