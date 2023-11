MSI prezentuje MAG 323UPF. 32-calowy monitor do gier z panelem Rapid IPS

Rozdzielczość 4K z częstotliwością odświeżania 160 Hz, obsługa standardu VESA DisplayHDR 600 i port USB typu C, obsługujący ładowanie o mocy 90 W. Wszystko to sprawia, że MAG 323UPF jest niezwykle wszechstronnym urządzeniem - do grania, ale nie tylko!