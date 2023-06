Kup wybrany laptop gamingowy i otrzymaj gadżety o wartości nawet 748 zł

Kup laptop MSI i zgarnij gadżety

Potrzebujesz nowej maszyny do gier? Kupując wybrane laptopy MSI, możesz otrzymać zupełnie za darmo gadżety o wartości ok. 748 zł. Do zgarnięcia są plecaki MSI Urban Raider Backpack i MSI AirBackpck oraz saszetka MSI Pouch, stworzone z myślą o bezpiecznym transporcie laptopa i akcesoriów, a także karty podarunkowe do sklepu G2A.com na kwotę 45 euro.

Co trzeba zrobić, aby cieszyć się tymi akcesoriami? Wystarczy w okresie od 29 maja do 2 lipca tego roku kupić sprzęt objęty promocją u wybranych partnerów handlowych, zachować fakturę lub paragon, a następnie do 16 lipca br. zarejestrować go na stronie promocje.msi.com.

Promocją objęte są niemal wszystkie gamingowe serie laptopów MSI ze wszystkich segmentów cenowych, tj. modele Sword i Katan, smukłe GF Thin, eleganckie Stealth oraz high-endowe notebooki Titan GT. W zależności od serii laptopa otrzymamy gratis zestaw o wartości ok. 748 zł składający się z plecaka MSI Urban Raider Backpack, saszetki MSI Pouch i karty podarunkowej do sklepu G2A.com na kwotę 45 euro lub zestaw o wartości ok. 398 zł składający się z plecaka MSI AirBackpck, saszetki Pouch i karty podarunkowej do sklepu G2A na kwotę 45 euro.

Wszystkie szczegóły, w tym modele objęte promocją i regulamin, są dostępne na stronie promocyjnej.