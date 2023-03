Zyskaj dominację na polu bitwy! MSI prezentuje flagową serię myszy CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT

Flagowa seria CLUTCH GM51 Lightweight wykorzystuje lekką konstrukcję, w której o 25% zredukowano ilość plastiku. Posiada również ergonomiczną obudowę w kształcie dłoni, która zapewnia precyzyjną kontrolę, jednocześnie zmniejszając zmęczenie i poprawiając wrażenia z gry. Boczne panele zostały zaprojektowane z wykorzystaniem opatentowanych uchwytów MSI Diamond LightGrips z podwójnie wtryskiwaną antypoślizgową powierzchnią o wzorze rombu, która pozwala na pewniejszy chwyt i prezentację unikalnego podświetlenia RGB. Zarówno wersja przewodowa, jak i bezprzewodowa, są wyposażone w najnowocześniejszą technologię gwarantującą niezrównaną wydajność w grach.

CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT WIRELESS – poczuj swobodę

CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT WIRELESS oferuje wiele funkcji, które zapewniają graczom najlepsze wrażenia z użytkowania. Mysz waży zaledwie 85 gramów, jest wyposażona w najwyższej klasy sensor optyczny PixArt PAW-3395 o maksymalnej rozdzielczość DPI 26000, który wspiera śledzenie ruchu z prędkością 650 IPS i akcelerację 50G, a bezprzewodowy wariant otrzymał trzy różne typy połączeń. Możemy skorzystać z zaawansowanej technologii bezprzewodowej 2,4G - MSI SwiftSpeed, dbającej o ultrastabilne połączenie o niskim opóźnieniu, połączenia Bluetooth, a także przewodowego. Mysz obsługuje również dwa zaawansowane sposoby ładowania, w tym MSI Snap Charging (przewodowe), które oferuje 3-krotnie szybsze ładowanie oraz przez dostępną w zestawie stację dokującą MSI Charging Dock. GM51 LIGHTWEIGHT WIRELESS wyposażony jest w akumulator o dużej pojemności 550 mAh, przez co osiąga do 150 godzin pracy na jednym ładowaniu, jeśli korzystamy z bezprzewodowego połączenia 2.4G MSI SwiftSpeed.

Sugerowana cena producenta – 539 zł.

CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT – ultraszybkie prędkości

CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT to idealne rozwiązanie dla fanów przewodowych myszy do gier. Ten ważący zaledwie 75 g model również wyposażony jest w wysokiej klasy czujnik optyczny PixArt PAW-3395, oferujący maksymalnie 26 000 DPI, śledzenie ruchu 650 IPS i akcelerację 50 G, co zapewnia płynniejszą rozgrywkę. Dzięki ultraszybkiemu mikrokontrolerowi, mysz nie ogranicza się do będącej standardem w branży częstotliwości próbkowania na poziomie 1000 Hz, osiągając aż 8000 Hz, co oznacza ponad 8-krotnie szybszą transmisję danych i ekstremalną wydajność, która umożliwiea graczom śledzenie każdego mikroruchu! Na szczególną uwagę zasługuje też kabel FrixionFree o wyjątkowej elastyczności i gładkości, który został zaprojektowany tak, aby zminimalizować tarcie o podkładkę i biurko.

Sugerowana cena producenta – 379 zł.

Oprogramowanie i nie tylko

Myszy oferują trzy wbudowane profile pamięci, a użytkownicy mogą dostosować różne ustawienia, w tym efekty RGB, klawisze makr i profile, za pośrednictwem MSI Center. Urządzenia są wyposażone w przełączniki Omron pod lewym i prawym przyciskiem, których żywotność szacuje się na ponad 60 milionów kliknięć. Ślizgacze wykonane w 100% z teflonu (PTFE) mają jednokierunkową teksturę powierzchni, która zapewnia niemal beztarciowy poślizg dla precyzyjnych, szybkich ruchów myszy.

Myszy z serii CLUTCH GM51 Lightweight są już dostępne w sprzedaży.

CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT WIRELESS

- Sensor optyczny PIXART PAW-3395

- 26000 DPI / 650 IPS / 50G

- Opatentowane uchwyty MSI DIAMOND LIGHTGRIPS

- Ergonomiczny kształt i lekka konstrukcja (85 gramów)

- Obsługuje ładowanie MSI SNAP i przez stację dokującą

- Trzy tryby łączności z bezprzewodową technologią MSI SWIFTSPEED

- Przełączniki OMRON o żywotności przeszło 60 mln kliknięć

- Ślizgacze wykonane w 100% z teflonu

- Oprogramowanie MSI Center z opcją personalizacji

- Do trzech 3 profili zapisywanych w pamięci myszy

- W zestawie stacja ładująca, nadajnik USB 2.4G, kabel MSI SNAP FrixionFree USB Type-C na Type-A

CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT

- Sensor optyczny PIXART PAW-3395

- 26000 DPI / 650 IPS / 50G

- Opatentowane uchwyty MSI DIAMOND LIGHTGRIPS

- Ergonomiczny kształt i lekka konstrukcja (75 gramów)

- Częstotliwość próbkowania 8000 Hz zapewnia czas reakcji 0.125 ms

- Elastyczny kabel MSI FriXionFree ograniczający tarcie

- Przełączniki OMRON o żywotności przeszło 60 mln kliknięć

- Ślizgacze wykonane w 100% z teflonu

- Oprogramowanie MSI Center z opcją personalizacji

- Do trzech 3 profili zapisywanych w pamięci myszy